Oudste husky van Nederland Karel (18) is jarig!

"Ik zet zes kaarsjes op de taart want de meeste mensen schatten Karel maar een jaar of zes", zegt Monique. In de tuin en in het huis hangen slingers en terwijl Karel al likkebaardend naast de taart staat komt Monique met de schoteltjes aangelopen.

"Ik was jaren geleden op zoek naar een plaatje van een husky voor een artikel dat ik had geschreven. Toen zag ik hem staan op de website van het asiel in Zwolle. Hij leek heel erg op mijn vorige hond en het was liefde op het eerste gezicht. Ik ben meteen naar het asiel in Zwolle gereden om hem op te halen", zegt Monique.

Eigenwijs

De gemiddelde leeftijd van een husky is twaalf jaar. Karel is met zijn achttien jaar dus een uitzondering. Reden om eens verder op onderzoek uit gaan. Voor zover Monique en een vriendin van haar hebben kunnen achterhalen moet Karel de oudste husky van Nederland zijn.

Karel is volgens Monique een eigenwijze maar lieve hond. "Karel is niet een standaard hond. Hij doet gewoon zijn eigen ding en soms vindt hij alles best en andere dagen niet. Soms bemoeit hij zich met mensen, soms niet. Er zijn dagen bij dat hij letterlijk 'goeiemorgen' zegt, en sommige dagen is hij gewoon stil", zegt Monique.

Pannenkoeken en taart

"Gelukkig is Karel nog in goede gezondheid. Hij heeft nooit iets. Het enige is dat hij kieskeurig is in het eten dat hij voorgeschoteld krijgt. Hij is dol op mijn pannenkoeken en dan heb je sowieso al een streepje voor bij mij", zegt Monique.

Door zijn leeftijd komt er binnenkort een moment dat hij komt te overlijden. "Ik heb Karel ooit uit het asiel gehaald en het is een stukje van mijn hart geworden. Hoe ik zal reageren is nu moeilijk te zeggen, dat weet je niet", zegt Monique.

Vandaag wordt Karel nog even verwend met een lekker taartje, een wandeling door het centrum van Holten en kijken ze samen zijn lievelingsfilm over husky's.