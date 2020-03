Anderhalf jaar cel voor verkrachten van net geopereerde huurster

Een 49-jarige Tubbergenaar is veroordeeld tot anderhalf jaar cel voor het verkrachten van zijn huurster. Die was op dat moment herstellende van een ingrijpende baarmoederoperatie. De verkrachting op 8 mei 2018 gebeurde in de keuken van de woonboerderij, net iets ten zuiden van Tubbergen.

De man vroeg de huurster om even mee te lopen naar de keuken, er zou iets kapot zijn. De huurster lag op dat moment uit te rusten op een stretcher in de tuin. "Ik wilde eigenlijk niet met hem mee, want hij had al eens eerder aan me gezeten." Met een smoes lukte het de man om de huurster toch mee naar binnen te krijgen.

De man heeft haar vervolgens tegen een muur in de keuken geduwd en daar gehouden. De vrouw is in haar eigen woning verkracht. Na afloop heeft ze in paniek haar dochter gebeld. Die kwam direct en bevestigt het verhaal van haar moeder.

Vals alibi

Er is onderzoek gedaan naar de jurk van de vrouw en een prop keukenpapier. Op beide voorwerpen werd sperma van de man gevonden. Volgens de man was er vrijwillige seks geweest, maar dat gelooft de rechtbank niet. Dat komt omdat hij steeds zijn verhaal heeft veranderd. Daar komt bij dat hij aanvankelijk met hulp van een ander een vals alibi had bedacht.

Daarnaast is het volgens de rechtbank erg ongeloofwaardig dat de vrouw vrijwillig seks zou hebben gehad, aangezien ze een aantal dagen tevoren een zware operatie had ondergaan.