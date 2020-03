Longarts Isala over raadselachtig coronavirus: "Lastig inschatten hoe patiënten reageren"

Het coronavirus stelt artsen, wetenschappers en deskundigen wereldwijd voor een raadsel. Dat ondervinden ze ook bij Isala in Zwolle. Longarts Ben Tomlow heeft dagelijks te maken met coronapatiënten: "Omdat het een nieuw virus is, is het lastig inschatten hoe patiënten reageren en wat er nog op ons afkomt."

"Je wilt als dokter altijd een goede inschatting maken", vertelt Tomlow op de site van Isala. "Kan iemand naar huis? Of toch nog niet? Daar zijn wij heel voorzichtig mee. Want soms lijkt het of het beter gaat met iemand en dan is het even later toch weer mis. Dan laten wij mensen liever nog even in het ziekenhuis, bij twijfel en zolang de capaciteit dat nog toelaat.

Prangende vragen

De longarts beantwoordt op de website van het Zwolse ziekenhuis een aantal prangende vragen. Want waarom zijn coronapatiënten eigenlijk zo ziek? Hoe weten artsen wanneer een patiënt van de beademing af kan? En denkt hij dat het coronavirus voor een nieuwe groep longpatiënten zorgt?

Bij COVID zitten de ontstekingen in alle vijf longdelen Longarts Ben Tomlow

Dit is waarom een longontsteking bij een coronapatiënten zo heftig kan zijn. Tomlow: "Een long bestaat uit vijf delen. Bij de normale longontsteking (bacteriële infectie) is vaak één longdeel aangedaan. Wanneer iemand dan toch op een IC belandt voor beademing, gaat het binnen een week meestal al weer een stuk beter. Bij corona zitten de ontstekingen in alle vijf de longdelen. En dat maakt dat patiënten zo enorm benauwd kunnen zijn maar ook ondersteuning met extra zuurstof nodig hebben."

Beademing

Hoe weten Tomlow en zijn collega's wanneer beademing niet meer nodig is? "Dat geven onder andere de waardes van de beademingsmachine aan. Als de patiënt weer meer zelf gaat ademen, kan de beademing vaak weer worden afgebouwd en gestaakt worden."

Als je door het coronavirus zo ziek bent dat er belangrijke lichaamsfuncties, zoals je ademhaling, uitvallen kun je op de IC terecht komen. Dit gebeurt voornamelijk bij een erge longontsteking. Het lichaam is dan zo uitgeput dat het niet meer (geheel) zelfstandig kan ademhalen. Hoe dit bij het coronavirus precies gebeurt, weet men niet precies. Beademing zelf doet geen pijn, maar vaak vinden mensen het een onprettig gevoel als er lucht in de longen wordt geblazen. Hierdoor worden mensen vaak in diepe slaap gebracht, vooral bij volledige beademing. Coronapatiënten liggen op de buik, waardoor er een snellere doorbloeding van de longen is en een betere zuurstofuitwisseling. Al het slijm verzamelt zich aan de voorkant, waardoor het slijm makkelijker weggezogen kan worden. De longblaasjes aan de kant van de rug kunnen zich bovendien weer openen, waardoor de longen makkelijker zuurstof kunnen opnemen. Op deze manier krijgt het lichaam de kans om te herstellen en wordt de beademing langzaam afgebouwd, totdat de patiënt wakker wordt en weer zelf kan ademen. (bron: Longfonds)

Een patiënt die weken aan de beademing heeft gelegen, stapt volgens longarts Tomlow niet zomaar uit bed om zijn leven weer op te pakken. "Nee, de spieren zijn dan enorm aangedaan. Mensen moeten echt revalideren. Daarom moet je wel goed nadenken over wie je wel of niet behandelt op de IC."

Nieuwe longpatiënten?

Het Longfonds is bezorgd dat een deel van de coronapatiënten blijvende longschade houdt. Longarts Ben Tomlow: Het kan, maar dat weten wij nog niet. Ja, je ziet schade op de longen van COVID-patiënten. En het herstel duurt echt lang. Maar stel: wij maken over een jaar weer een foto. Dan kan het zijn dat de longen zich (deels) hersteld hebben. Wij weten het nog niet."

"We leren veel"

Omdat corona nieuw is, stelt het virus artsen, wetenschappers en deskundigen wereldwijd voor een raadsel. Een leerzame periode, vindt Tomlow. "Laat ik vooropstellen dat je dit niet wilt. Je wilt niet dat mensen ziek worden of zelfs sterven. Maar vanuit mijn specialisme is het wel zeer leerzaam. En wij leren ontzetten snel en veel. Als wij bij een coronapatiënt een aantal onderzoeken hebben gedaan, zoals bloedgassen, laboratoriumonderzoek, longfoto en hoe iemand er bij ligt, kunnen wij inmiddels al vrij goed voorspellen of iemand wel of niet in de problemen raakt."