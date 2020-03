Werkstraf voor Nijverdaller (70) die buurmeisje vunzige brieven schreef en naaktfoto's eiste

Een 70-jarige oud-inwoner van Nijverdal is veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. De man stuurde zijn 23-jarige buurmeisje in 2018 een groot aantal weerzinwekkende, seksueel en pornografisch getinte brieven. Ook probeerde hij haar te dwingen om naaktfoto's af te staan.

De inmiddels in Ambt-Delden wonende bejaarde moet zijn voormalige buurmeisje bijna 3000 euro schadevergoeding betalen.



Anoniem

De man stuurde de eerste brief op 4 september 2018. Het is het begin van een periode waarin zij, maar ook haar ouders, een groot aantal anonieme brieven krijgt.

Volgens de rechtbank bevatten de brieven een "weerzinwekkende, seksueel en pornografisch getinte inhoud, waarbij hij onder meer vroeg om naaktfoto’s van haar, een voorstel deed voor een trio met haar en de vriendin van haar broer en door te stellen dat zij seks had gehad met haar broer."



Alleen thuis

Extra bedreigend voor de vrouw was dat de "schrijver van de brieven wist wanneer zij alleen thuis was". De vrouw en haar ouders hingen uiteindelijk camera's op en zagen tot hun grote schrik dat de anonieme briefschrijver hun 70-jarige buurman was.



De man, gerespecteerd lid van verenigingen en de kerk in Nijverdal en omschreven als 'modelburger' rommelde zelfs midden in de nacht nog rond hun woning. Toen hij een beveiligingscamera spotte nam hij deze zelfs mee naar huis. Omdat het om een camera met draadloze verbinding ging kon er meegekeken worden in zijn huis. De man kwam zelf ook nog in beeld, onomstotelijk bewijs voor de rechtbank.



SBS-programma 'Betrapt'

De familie schakelde het SBS-programma "Betrapt" in om de buurman tot stoppen te dwingen. Een confrontatie door de cameraploeg zorgde er inderdaad voor dat de stroom van smerige brieven stopte.



Tijdens de rechtszaak vertelde de 70-jarige verdachte dat hij zich niet meer kon herinneren dat hij de brieven schreef. De man weet het aan 'een andere persoonlijkheid' en een hoop stress door zijn privésituatie.