Vijf tips om geld te besparen tijdens de coronacrisis

Door het coronavirus verdienen we minder of raken zelfs onze baan kwijt. Wat kan je dan doen om geld te besparen? Karin Radstaak van het Nibud geeft vijf tips.

1. Zet inkomsten en uitgaven op een rij

Het Nibud adviseert om je situatie opnieuw in kaart te brengen na een grote gebeurtenis, zoals tijdens een coronacrisis. Kijk wat dat voor invloed heeft op jouw inkomsten en uitgaven. Schrijf het op en zie wat er onder de streep over blijft en wat daarin anders is dan eerder.

2. Boodschappen doen: kijk wat lager

Een hele praktische bezuiniging: als je boodschappen gaat doen, kijk dan ook of er goedkopere varianten zijn van de artikelen die je normaal koopt. Vaak leggen winkels de duurdere spullen op ooghoogte, daaronder of daarboven liggen de goedkopere boodschappen.

3. Zeg onnodige abonnementen op

Let op je vrijetijdsuitgaven. Nu kunnen we niet zoveel uitgeven in cafés of restaurants omdat die dicht zijn, maar kijk ook eens waar je allemaal een abonnement op hebt. En dat is niet alleen de krant of een tijdschrift. Wij weten dat huishoudens vaak tien tot vijftien abonnementen hebben zonder dat ze het zelf doorhebben. Want een abonnement is ook de loterij of een maaltijdbox. Beslis wat écht noodzakelijk is en wat niet en zeg die laatsten op.

4. Ga niet heel veel online shoppen

Veel mensen merken dat hun mailbox op dit moment volstroomt met aanbiedingen. Wij adviseren even goed na te denken of je sommige spullen echt nodig hebt of dat je het koopt uit verveling. Bedenk of je een aankoop over een paar maanden ook nog gebruikt, bijvoorbeeld spullen om thuis te sporten. Nu is de sportschool dicht, maar straks niet meer.

5. Ga er niet van wakker liggen

Op het moment dat je merkt dat de stress de overhand krijgt en de geldzorgen je 's nachts wakker houden, is het heel belangrijk om aan de bel te trekken. Het helpt om dit met mensen te delen en erover te praten. Dat kan met iemand uit jouw eigen omgeving, of zoek lotgenoten. En als je echt hulp nodig hebt, ga naar jouw gemeente en kijk wat daar mogelijk is. Er zijn ook organisaties die helpen om een overzicht te krijgen om op die manier wat rust te brengen in de situatie. Blijf er vooral niet mee zitten, want meestal gaat het dan van kwaad tot erger.