Huisarts in tijden van corona: improviseren en veilig omgaan met risico's

Huisarts Bernard Kral uit Almelo draait extra veel diensten deze dagen: “Maar dat is niet omdat het zo druk is hoor, meer omdat ik het niet erg vindt en het verdere leven redelijk stil ligt.” Waar de berichten in de media over de ziekenhuizen steeds waarschuwen voor een te grote drukte, is het bij de huisartsen rustig: “Ga maar na, alle herhaalafspraken gaan niet door, ook de kleinere klachten als wratten verwijderen doen we nu niet. En dat is bij elkaar toch een behoorlijk deel van ons werk.”

Beschermende kleding

En dus is de huisarts alleen bezig met acute, wat zwaardere klachten en met patiënten die denken corona te hebben: “De meeste telefoontjes gaan daarover en wanneer ik vermoed dat het wel eens om corona kan gaan, ga ik naar die mensen toe.” Maar zomaar bij iemand naar binnen stappen is er niet meer bij: “Je moet als beschermende kleding een soort schort voordoen, een veiligheidsbril op, handschoenen aan en een mondkapje voor. Dat moet je aandoen voordat je binnen bent en dus sta je je buiten om te kleden.”

Het is een beetje behelpen, maar het is volgens Kral even niet anders: ”Waar ik meer moeite mee heb is dat er te weinig beschermende kleding is. Een veiligheidsbril kan je vaker gebruiken, maar er zijn vooral te weinig schorten, zorgelijk.”

De eerste keer dat hij de beschermende kleding aan moest doen weet hij nog: “Dan denk je wat een poespas, is dit echt nodig? Maar het went heel snel, de tweede of derde keer is het al normaal.” En ook patiënten vinden het niet raar, die weten dat dit is om de huisarts en dus ook de volgende patiënten te beschermen.

Lastig dat ik niet zelf mag testen Bernard Kral

Zelfs de huisarts mag niet testen

Het is lastig om te zien of mensen corona hebben, of eigenlijk COVID-19 wat de officiële term is: “ Dit virus lijkt op een gewone griep. Wat ik als huisarts erg lastig vindt is dat ik zelf niet op corona mag testen. Dat doen alleen de GGD en de ziekenhuizen. Wat mij betreft hadden er een paar miljoen testers besteld mogen worden en dat wij huisartsen die kunnen gebruiken. Nu moet ik mensen waarvan ik het sterke vermoeden heb dat ze corona hebben doorsturen. En eigenlijk alleen mensen uit kwetsbare groepen.” Mensen die niet in de risicogroep vallen moeten thuisblijven tot ze 24 uur geen klachten meer hebben. Die groep wordt helemaal niet meer getest.

Kral heeft nog wel zo zijn eigen manieren gevonden: “Wat ik wel eens doe is het bloed van iemand onderzoeken, wanneer er minder zuurstof in zit kan dat duiden op corona.”

Niet bang

Kral heeft jaren in de tropen gewerkt en misschien zorgt die ervaring er wel voor dat hij niet bang is: “Daar heb ik ziektes meegemaakt waarbij het percentage mensen wat eraan overleed rond de 10 procent lag en je binnen een dag van hoofdpijn naar overlijden kon gaan.”

“Als je in de tropen hebt gewerkt ga je makkelijker improviseren en je begrijpt sneller dat je moet omgaan met risico’s, die je niet allemaal kunt beheersen.” Toch snapt hij dat sommige mensen wel bang zijn: “Voor mensen met COPD, hartfalen of een slechte conditie is dit een dodelijke ziekte en dat maakt het natuurlijk eng.”