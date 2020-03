Meer dan dertig jaar was hij actief in het onderwijs maar Buisman was het meest bekend als voorvechter van streektaalmuziek. Hij presenteerde diverse programma's bij RTV Oost en de lokale omroep. Zijn bekendste nummer was 'Steenwieker Toorn', een vertaling van 'Mull of Kintyre' van Paul McCartney. In mei van dit jaar werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In het portret is veel muziek van Buisman te horen en wordt teruggeblikt op zijn leven en muzikale carrière. Zangeres Wilma Dijksma vertelt over haar langdurige samenwerking met Gerard Buisman, die in 2011 op 59-jarige leeftijd overleed.

Het portret van Gerard Buisman zie je zaterdag 28 maart om 17.15 en 19.15 uur op TV Oost.