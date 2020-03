Veiligheidsregio IJsselland legt beperkingen op aan campings en vakantieparken

De veiligheidsregio wil geen toestroom van toeristen. Daarom is het alleen toegestaan om in een vakantiewoning te verblijven, mits deze vakantiewoning vaste sanitaire voorzieningen bevat.

Coronavirus indammen

Alle andere vormen van verblijfsrecreatie zijn verboden. De veiligheidsregio doet dat omdat gedeelde sanitaire voorzieningen gesloten worden.

"We treffen de maatregelen met een goede reden: we willen het coronavirus indammen om de gezondheid van mensen zeker te stellen", zegt voorzitter Peter Snijders van de veiligheidsregio IJsseland.

"Een toename van toerisme in onze regio tijdens deze crisis, draagt hier niet aan bij", vervolgt Snijders. "We hebben deze maatregelen

niet licht genomen. Ik begrijp goed dat dit ingrijpende maatregelen zijn voor de campings- en vakantieparken in onze regio en kan alleen maar benadrukken: alleen gezamenlijk kunnen we de strijd met het coronavirus winnen."

Samenkomsten

In een nieuwe noodverordening van de veiligheidsregio IJsseland die vandaag van kracht wordt, staan uiteraard ook de al bekende maatregelen met betrekking tot evenementen en samenkomsten. Evenementen en samenkomsten met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 juni 2020.

Daarnaast is het in de hele regio verboden om met drie of meer personen samen te komen als er geen afstand van anderhalve meter in acht wordt genomen.

Worden de regels niet of onvoldoende nageleefd, dan zal hierop gehandhaafd worden. Snijders is als voorzitter van de veiligheidsregio bovendien bevoegd om winkels of markten waar de maatregelen niet worden nageleefd, te sluiten.