Bijzondere bezoekregeling bij zorgcomplex Erve Mensman in Geesteren

Via een hoogwerker familie in het zorgcomplex bezoeken (Foto: RTV Oost)

We zien het deze dagen vaker: mensen die via hoogwerkers familie bezoeken die in een zorgcomplex woont. Bij Erve Mensman was het vandaag ook mogelijk. Een alternatief bezoekuur voor familie.

"We hebben dit initiatief samen met het personeel bedacht. Sinds vorige week vrijdag mogen er geen bezoekers meer komen. En vooral op zondag komt er veel bezoek. Dus vandaar dat wij voor bewoners op de eerste en tweede etage deze hoogwerkers hebben voor het bezoek", zegt Cindy Peters van TMZ Erve Mensman.

Op schema

Ondanks het gure weer kwamen er veel bezoekers op af. Want de bewoners hebben al minstens een week geen familielid van dichtbij ontvangen. Om ongewenste drukte te voorkomen is er een heel schema gemaakt. Ieder kwartier wordt er gewisseld.

Rinus Visser is één van de bezoekers. Zijn vrouw woont al drie jaar in het woon-zorgcomplex en Rinus is er ook elke dag te vinden. "Voor het eerst sinds drie jaar ben ik een hele week zonder mijn vrouw." Rinus verheugt zich op het moment dat hij haar weer van dichtbij kan zien en zo met haar kan praten.

Borreltje

De bewoners genieten van alle aandacht en al die activiteit voor hun raam. Mevrouw Brughuis heeft bezoek gehad van haar zoon. "Het was heel gezellig, we hebben een lekker borreltje gedronken", zegt Brughuis. Ze houdt van gezelligheid en ze mist dat nu wel. "Ik ben nu 's avonds alleen want er mag niemand komen. Dat is wel heel vervelend", zegt mevrouw Brughuis.

Rinus Visser is weer veilig met beide benen op de grond aangekomen. "Het is prachtig, ook al is het lastig om zo met mijn vrouw te moeten praten. Ik hoop dat het allemaal weer snel voorbij is zodat wij weer op een normale manier met elkaar te praten", zegt Visser.