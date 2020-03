Heracles zegt contracten formeel op, maar laat enkele spelers weten wel door te willen

Robin Pröpper, Tim Breukers, Dario van den Buijs, Michael Brouwer, Koen Bucker en Lucas Schoofs hebben te horen gekregen dat Heracles graag met ze door wil. De optie in het contract van Jeff Hardeveld is daarnaast gelicht.

Technisch manager Tim Gilissen legt uit: "We hebben goed gekeken naar het raamwerk van de selectie voor volgend seizoen. Je wil een bepaald fundament behouden, zowel wat betreft speelwijze als cultuur binnen de club."

Bij Joey Konings, Dabney Dos Santos, Sebastian Jakubiak, Jesper Drost, Maximilian Rossmann, Jelle van Benthem, Stephen Sama en Reuven Niemeijer wordt de komende tijd bekeken of ze nog in aanmerking komen voor een nieuw contract.

Rare tijd

"Vooropgesteld is het een rare tijd om dit soort plichtmatige mededelingen te doen", vertelt Gilissen. "Het gaat op dit moment over de gezondheid van mensen en alle andere onzekerheden die de coronacrisis met zich meebrengt. Toch moeten we omwille van de wet- en regelgeving net als ieder jaar vóór 1 april duidelijkheid verschaffen over verlengde spelerscontracten die aflopen. De spelers die het betreft hebben we vanmorgen in een videogesprek op de hoogte gebracht van ons besluit. We vinden dat we het daarom nu ook naar buiten moeten brengen."