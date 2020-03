Zwolse straat verandert in 'openluchtcafé' voor 1,5-meter-afstand-vrijdagmiddagborrel'

“Je zit thuis en krijgt door deze periode extra veel creatieve ingevingen", legt Heethaar haar idee uit. "Een 1,5-meter-afstand-vrijdagmiddagborrel voor mijn buren organiseren, dat leek mij wel wat."



Ze appte zanger Lilles van The Voice of Zwolle en vroeg haar buren om verzoeknummers. "En klaar-is-kees, het was geregeld.” De Bagijnesingel veranderde daardoor vanmiddag voor een half uur in het 'gezelligste openluchtcafé van Zwolle, De Bagijn'.



Passanten

De buurtbewoners, maar ook passanten, genoten van de positieve boost. Heethaar: “Het was prachtig om te zien hoe de buurt op gepaste afstand bij elkaar kwam en genoot van de muziek van Jilles. Iedereen bleef voor zijn of haar eigen huis staan, keek vanuit de woonkamer of lag lekker in het gras te genieten van het zonnetje met een wijntje of biertje in de hand. Jong en oud, allemaal blije gezichten."



Heethaar vervolg: "Mijn buurman Martijn appte net: 'Dit was écht uniek en onvergetelijk'. Mooi toch? En na een half uur ging iedereen ook weer naar binnen. Het zijn de kleine dingen die het doen. Goede vitamines.”

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33