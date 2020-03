Hotels Carelshaven en De Zwaan in Delden beschikbaar voor zorgpersoneel ZGT

Zorgpersoneel van ZGT in Hengelo en Almelo mag gebruik maken van de kamers van de hotels Carelshaven en De Zwaan in Delden. De eigenaren hebben dat aangeboden aan het ziekenhuis. "Er is warm contact met het ziekenhuis", zegt eigenaar Alco van Berkel. Verwacht wordt dat het ziekenhuis vanaf volgende week gebruik gaat maken van het aanbod.

"Wij bieden een locatie waar artsen tot rust kunnen komen na lange diensten", legt van Berkel uit. "En waar artsen die van ver moeten komen, kunnen overnachten. We bieden een ontbijt aan."

Van Berkel denkt dat zorgpersoneel volgende week voor het eerst gebruik zal maken van het aanbod van Van Berkel en zijn vrouw. "Het is nu nog stilte voor de storm. De verwachting is dat het vanaf volgende week drukker wordt."

Drive in

Carelshaven en De Zwaan in Delden en ook de Oranjerie van Alco en Evelyn van Berkel zijn gesloten. Het echtpaar besloot de voorraden die in de aanwezig waren in de zaken bij elkaar te brengen en een menu te creëren dat kon worden afgehaald bij Carelshaven, waardoor het hotel restaurant tijdelijk in een drive in veranderde.

Met de opbrengst van die actie zijn ze begonnen met het maken van gezonde shakes voor ziekenhuispersoneel in Almelo. De reacties zijn hartverwarmend als de shakes worden gebracht, vertelt een trotse Van Berkel, wiens horecabloed altijd blijft stromen. "Die reacties zijn misschien nog wel mooier dan de reacties die we krijgen van onze gasten."

Mooie initiatieven

Drie bouwbedrijven uit Delden en Hengelo doneren wekelijks vijfhonderd euro zolang het werk voor die bedrijven wel door gaat. Van Berkel noemt de gebeurtenissen van de laatste weken rond corona 'bijzonder'. Maar ook hij ziet dat er mooie initiatieven ontstaan uit de samenleving om elkaar te helpen. "Dit is een participatiemaatschappij en horeca zit in ons dna." Dat gaat zelfs door als er niet aan verdiend wordt.

"Ik ben de laatste jaren alleen maar bezig geweest met het generen van omzet. Nu is dat ineens klaar." Stilzitten is geen optie. En de opvang van verplegend personeel van het ZGT zal voor het echtpaar geen probleem zijn. "Wij wonen bij het hotel en we hoeven niet dezelfde service te leveren als aan de klanten die normaal gesproken in het hotel verblijven."

Waar het vooral om gaat is dat de artsen en verpleegkundigen die in de hotels van Van Berkel overnachten rust vinden.

Geen inkomsten

Intussen merkt Van Berkel natuurlijk wel dat hij met zijn horeca-ondernemingen geen inkomsten genereert. "Daar kun je wel een bedrag aan hangen", zegt Van Berkel. "Acht, negen ton. Het gaat misschien wel richting een miljoen." En dat is dan ook nog weer afhankelijk van hoe lang de situatie nog zo blijft.

"De angst regeert. Als mensen weer naar de terrassen mogen, zullen die ook niet meteen weer vol zitten", verwacht Van Berkel. Dat zag je ook na de crisis, toen duurde het voor de horeca ook langer voor het herstel kwam. Dat duurde tot 2014."