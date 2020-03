Brouwerij-café DAVO in Deventer pakt overlast aan na klachten buurtbewoners

Verbaasd was hij, Jos Schmitz van het populaire brouwerij-café DAVO in de Deventer Raambuurt. Na goed overleg met klagende omwonenden, gaat hij aanpassingen doen om overlast terug te dringen. Toch ging er een boze brief van de buren naar de Deventer gemeenteraad.

Vanwege de coronamaatregelen is het café nu gesloten. Maar als de deuren wel open zijn, gaat de wijk gebukt onder geluidsoverlast en stank, zeggen omwonenden. De schuldigen? De luidruchtige DAVO-bezoekers, muziek, buitenkeukens en vuurkorven.

Hoge poten

Om de buren tegemoet te komen, gaat DAVO de openingstijden van het terras en grote grasveld achter de zaak beperken. Er zal buiten ook niet meer gekookt worden en geen muziek meer klinken. Ook de vuurkorven, bewoners klaagden over de walm in de wijk, blijven uit. "Dat zijn aanpassingen die we met de buren zijn overeengekomen. Daarom begrijpen we het niet dat ze nu een brief naar de gemeenteraad hebben gestuurd", aldus Jos Schmitz.

Volgens buurtbewoonster Catrien den Exter op den Brink is de brief vanuit de buurt bedoeld om druk te zetten op de aanpassingen en de gemeente te dwingen om te handhaven. "Er is onder meer geen vergunning voor het grasveld als terras", zegt ze. De gemeente heeft de brief van de omwonenden in behandeling en neemt binnenkort een besluit op het handhavingsverzoek."