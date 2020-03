Door: Nout Peper en Ina Brouwer

Het is vrijdagavond, rond half elf. Ludie van Gelder kijkt nog wat Hart van Nederland, zoals ze wel vaker doet vlak voor het slapen. "Ik was blij dat de dag bijna voorbij was", blikt ze terug. "Mijn man was precies twee jaar geleden overleden." Ze weet nog niet dat haar avond een hele vreemde wending zal krijgen.

Er wordt op de deur geklopt. Het is de campingeigenaar met vervelend nieuws: ze moet zondagavond om zes uur haar huis uit. Ludie weet niet wat haar overkomt. "De wereld stond al op z'n kop vanwege het coronavirus", stamelt ze. "Maar nu staat je wereld écht op z'n kop." En zo lijkt deze dag, de sterfdag van haar man, plotseling nog heel lang te duren.

Ludie (78) vreest door noodverordening uit woning te worden gezet: "Moet ik nu in auto slapen?" (Foto: RTV Oost)

Twee jaar geleden verhuisde Ludie met haar man Goos uit de Flevopolder richting de camping in Twente. "Hij is een echte Tukker en wilde terug", zegt ze lachend. De camping moest een tijdelijke oplossing zijn; het stel zou snel genoeg een huis in de regio vinden waar ze samen oud konden worden. Maar toen werd Goos ziek.

Na een kort ziekbed overleed hij, vrijdag precies twee jaar geleden. Hiermee lijkt ook de droom om een woning te kopen opeens heel ver weg; Ludie heeft niet genoeg geld om zelf een hypotheek te betalen. Gelukkig heeft ze het chalet, dat door haar man is ontworpen en speciaal voor hen is gebouwd.

Maar het zou zomaar kunnen dat Ludie vannacht haar laatste nacht doorbrengt in het chalet, om pas na weken weer terug te kunnen. "Waar moet ik naartoe? Ik heb ook geen kinderen en mijn familie is wat ouder. Moet ik in de auto slapen?"

Coronavirus

Om te begrijpen hoe Ludie in deze situatie terecht is gekomen, kijken we naar de noodverordening die is opgesteld in de strijd tegen het coronavirus. Hierin staat onder meer dat campings geen gasten mogen ontvangen, tenzij iemand permanent in een vakantiehuisje verblijft. Ludie kan, als 'permanente bewoner', dus gewoon blijven. Toch? Maar zo makkelijk is het niet.

Ludie in haar chalet in Reutum (Foto: RTV Oost)

Hennie Hinken, eigenaar van het recreatiepark waar Ludie woont, weet naar eigen zeggen niet waar hij aan toe is. De ondernemer vreest problemen te krijgen als hij Ludie in het chalet laat wonen. Bovendien, zo zegt Hinken, runt hij een camping, waar niemand hoort te wonen.

"Dat zeg ik ook als mensen zich aanmelden", legt de eigenaar uit, "Ze mogen hier verblijven, maar niet wonen. Ze moeten altijd een adres hebben waar ze naar terug kunnen."

Hinken wil het liefst één lijn trekken: "Voor mij is iedereen gelijk." Het zit hem ook niet lekker dat de gemeente Tubbergen, volgens hem, aan een bewoner heeft toegezegd dat diegene mag blijven vanwege gezondheidsklachten. "Dat ging achter mijn rug om, dat hoort zo niet." Maar, zo benadrukt Hinken, hij laat mensen als Ludie het liefst blijven. Zolang het van de gemeente mag.

Onduidelijkheid

We bellen de Veiligheidsregio Twente, en vragen of Hinke in de problemen komt als hij Ludie laat wonen. De woordvoerder durft niet direct antwoord te geven, maar tijdens een tweede telefoongesprek krijgen we de bevestiging: ja, Ludie mag in principe blijven. Volgens de Veiligheidsregio is het aan de eigenaar om te bepalen of hij haar wegstuurt of niet. De eigenaar, op zijn beurt, is ervan overtuigd dat de gemeente bepaalt. Verwarring alom.

Onduidelijkheid over de noodverordening; de situatie in Reutum is geen opzichzelfstaand geval. De belangenorganisatie voor recreatiebedrijven, Hiswa-Recron, spreekt van chaotische toestanden in heel Nederland. "Iedere regio heeft gisteren zijn eigen besluit genomen, waardoor de regels in het hele land verschillen", aldus de belangenorganisatie tegen NOS.

Hoe verder voor Ludie?

"In crisissituaties kan dit gebeuren", reageert een woordvoerder van de Veiligheidsregio op de onduidelijkheid over de maatregelen. "Ons doel is om zo goed mogelijk corona terug te dringen, daar doen we allemaal ons best voor."

Terug naar Ludie; moet ze op zoek naar een tijdelijk onderkomen? Eigenaar Hinken, volgens de Veiligheidsregio degene die bepaalt of Ludie mag blijven, wijst naar de gemeente Tubbergen: "Daar gaan zij over." De gemeente Tubbergen heeft nog niet gereageerd op onze vraag over welke rechten Ludie en andere bewoners heeft. En zo dreigt het opnieuw een onzekere nacht te worden voor Ludie.