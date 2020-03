Amateursport financieel geraakt door coronacrisis

"De financiële gevolgen van de coronacrisis zijn groot", licht Kwiek-voorzitter Michel Rabelink toe. "We halen onze inkomsten uit contributie en, met name, sponsoring. Daar zit het MKB achter en veel bedrijven hebben het lastig. Maar als vrijwilligers verdienen onze leden ook geld voor de club bij festivals als Ribs&Blues. Dat valt ook weg en dan gaat het wel hard in één keer."

Geen inkomsten uit de kantine

Kwiek staat er financieel redelijk gezond voor, zegt Rabelink, maar een belronde langs sportverenigingen in de regio heeft hem geleerd dat er ook verenigingen zijn die direct in de financiële problemen komen. "Zeker clubs met een eigen kantine hebben een probleem, want ook die inkomsten vallen weg."

Ook sportclubs kunnen steun krijgen

Sportkoepel NOCNSF heeft afgelopen week 4,5 miljoen euro vrijgemaakt voor een noodfonds. De financiële steun moet vooral ten goede komen aan de breedtesport. Rabelink wijst clubs erop dat sportclubs ook een beroep kunnen doen op de kabinetsregeling voor ondernemingen in sectoren die extreem hard getroffen worden. "Ik wil andere verenigingen hierover tippen. Uit die potjes kun je maximaal 4000 euro steun krijgen, dat is voor een vereniging best veel geld."