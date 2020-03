Voorzitter Marktbond Hengelo teleurgesteld in Veiligheidsregio: 'Mes in de rug'

"We hebben afgelopen woensdag nog een compliment gekregen van de burgemeester van Hengelo dat we het hier super voor elkaar hebben. En dan krijg je een dag later, zo voelt het, een mes in de rug." Woedend is hij, voorzitter van Marktbond Hengelo Ben Geelink.

Hij omschrijft de maatregelen die door Veiligheidsregio Twente genomen zijn voor warenmarkten als "ambtelijke willekeur".

Afgelopen week besloot de Veiligheidsregio dat warenmarkten alleen nog maar noodzakelijk voedsel mogen aanbieden, dat er maximaal tien standplaatsen op markten mochten zijn en dat non-food en snacks niet langer verkocht mochten worden.

'Dit heeft niks met veiligheid te maken'

"Waar praten we over", briest Geelink. "Veiligheid voorop, maar dit heeft niks met veiligheid te maken. We hebben hier ruimte zat. Dit voelt heel slecht."

De frustratie is groot bij een aantal vaste standplaatshouders op de markt in Hengelo. "We mogen alleen nog maar de levensmiddelen plaatsen", legt marktmeester Annet ten Hoopen uit.

'Niemand in een onveilige situatie'

Op de vraag of ze dat besluit begrijpt, antwoordt ze: "Ehm, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant is het voor de mensen in de non-food heel erg zuur. Zoals wij het hier in orde hadden, met zo veel ruimte, eigenlijk kwam niemand in een onveilige situatie terecht."

De regels worden in Hengelo wel strikt nageleefd. "We hebben linten op de grond, we hebben overal hygiënische potjes staan, anderhalve meter afstand overal. Ik loop de hele dag buiten om te zorgen dat mensen niet bij elkaar staan en dat gebeurt eigenlijk helemaal niet."



'Dit voelt oneerlijk'

En juist het feit dat de regels strikt nageleefd worden en dat er toch strenge maatregelen volgden, steekt de voorzitter van de Hengelose Marktbond het meest: "Als heel Nederland in een lockdown gaat, prima. Als het om de veiligheid gaat, prima. Maar voor ons gevoel speelt dat hier helemaal niet. Dit voelt oneerlijk, pijnlijk. Een stuk frustratie."

Overigens is de marktmeester heel helder. Mochten de regels overtreden worden: "Dan is het afgelopen, dan wordt de markt gesloten. En iedere koopman weet dat ook hoor. Echt waar, ze doen echt hun best."



'Laat beslissing aan lokale burgemeester'

De Marktbond-voorzitter Geelink pleit ervoor om niet voor de hele regio regels op te leggen, maar om voor elke markt apart te kijken welke maatregelen nodig zijn.

"Laat de beslissing alstublieft over aan de lokale burgemeester. De burgemeester neemt zijn verantwoording, daar ben ik van overtuigd."