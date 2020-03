Schooldirecteur: Aanpassing door coronacrisis biedt mogelijkheden om onderwijs beter in te richten

Het klinkt cru, zegt directeur Nicoline Loeper van scholengemeenschap Reggesteyn uit Nijverdal, maar de coronacrisis biedt kansen om het onderwijs opnieuw en beter in te richten. "Voor het onderwijs is er nu een kans om dingen anders te doen. De noodzaak en urgentie van deze crisis maakt dat iedereen het ook moet proberen."

Veel scholen zijn al enige tijd bezig met de voorbereidingen om meer digitaal onderwijs te geven. Nu de scholen sinds enkele weken gesloten zijn, kunnen de plannen in de praktijk getoetst worden. "We moeten veel improviseren en sommige dingen zijn heel confronterend. Dan zie je bij een digitale les op je beeldscherm dat een leerling niet is aangehaakt. In de klas is dat minder letterlijk te zien. Zulke ervaringen gebruiken we."

Mondeling examen via beeldverbinding

Een goede testcase zijn de schoolexamens die de komende weken op Reggesteyn digitaal worden afgenomen. "Die examens worden wel iets anders ingericht. We zorgen dat de toets minder fraudegevoelig is, maar er zijn ook examens waar je wel bijvoorbeeld thuis internet mag raadplegen. Via bijvoorbeeld Facetime kun je ook één op één iemand bevragen en dus mondeling examen doen."

De situatie dat niet elke leerling thuis over dezelfde digitale hulpmiddelen beschikt, vergroot volgens Loeper de kansongelijkheid in het onderwijs. "Je ziet op televisie fantastische voorbeelden van gezinnen waar het allemaal goed loopt met dagschema’s en dergelijke maar er zijn ook gezinnen waar het niet zo makkelijk gaat. Wij lenen aan leerlingen die geen laptop hebben een exemplaar uit en als het thuis echt niet kan om een schoolexamen af te nemen, is er op school een plek beschikbaar."

Dinsdag besluit over scholen

Dinsdag wordt besloten of de scholen ook na 6 april gesloten blijven. Loeper denkt dat de sluiting verlengd wordt. "Ik denk niet dat de scholen opengaan. Als ik zie hoe we nu nog allemaal afstand moeten houden is het niet verantwoord om scholen op 6 april open te laten gaan."