Wat vind jij: zzp'ers moeten tijdens coronacrisis een basisinkomen van 1000 euro krijgen

Veel zelfstandigen zien hun inkomen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Het kabinet kondigde afgelopen vrijdag aan dat ook zzp'ers gebruik kunnen maken van een speciale regeling.

Dit houdt onder andere in dat zzp'ers die tijdelijk in de penarie zitten hun inkomen maandelijks kunnen laten aanvullen tot bijstandsniveau, dat is 1050 euro. De voorwaarden hiervoor zijn tamelijk soepel: zo wordt er niet gekeken naar inkomen van de partner of naar het vermogen.

Aanvullen

Toch is dit volgens ondernemer Martin Schuurman van MKB Brandstof geen goed nieuws. Volgens Schuurman is het belangrijkste bezwaar dat het inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau. Het geld wat de zzp'ers verdienen, wordt afgetrokken van de uitkering.

"Alle zzp'ers moeten dus gaan aantonen wat hun actuele inkomen is. Hoe doe je dat terwijl je maandfactuur nog niet de deur uit is?", vraagt Schuurman zich af.

Ook is de crisismaatregel volgens Schuurman onwerkbaar voor gemeentelijke instanties, omdat de instanties vaak niet genoeg capaciteit hebben om honderdduizenden aanvragen te behandelen.

Vier miljard

De vier miljard euro die het kabinet heeft gereserveerd voor de crisismaatregel, kan volgens de ondernemer dan ook veel beter worden besteed. Schuurman vindt dat zzp'ers een basisinkomen moeten krijgen van 1000 euro per maand, ongeacht of de persoon een inkomen heeft of niet.

Het is volgens de ondernemer dé oplossing. "Deze maatregel vergt geen uitzoekwerk en dus nauwelijks administratieve rompslomp. Wat betekent dat er snel kan worden betaald, en dat is belangrijk."

Wat vind jij? Is een onvoorwaardelijk basisinkomen van 1000 euro per maand voor zzp'ers een goed idee? Of is de crisismaatregel van de overheid voldoende? Stem op de stelling en reageer hieronder of op Facebook.