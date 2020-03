Zo helpt Defensie Overijssel in de strijd tegen corona

"De logistiek medewerkers helpen in het ziekenhuis in Zwolle met het planningsproces", zegt een woordvoerder van Defensie. "Overzicht creëren, ze zijn gewend om te denken in crisisomstandigheden." Zo hebben de medewerkers bijvoorbeeld meer ervaring met het nemen van beslissingen als nog niet alle benodigde informatie aanwezig is, iets dat in een ziekenhuis niet snel gebeurt.

Vraaggestuurd

Daarnaast zijn dus zes beademingsapparaten van Defensie naar de ziekenhuizen in Zwolle en Enschede gebracht en bedden naar de gemeente Steenwijkerland. Die kunnen worden gebruikt door mensen in cruciale beroepen. "We werken vraaggestuurd. De behoeftes worden verzameld en daarna wordt gekeken wat we kunnen en welke consequenties dat heeft."

In Gelderland wordt in het ziekenhuis in Ede en in een verzorgingstehuis in Heerde militair zorgpersoneel ingezet. Kan dat in Overijssel ook gebeuren? "We gaan niet in op speculaties", aldus de Defensiewoordvoerder. "Er is een grote behoefte aan hulp, maar schaarste in militair zorgpersoneel." Per hulpvraag wordt dus bekeken wat de mogelijkheden zijn.

Ondertussen liggen veel reguliere taken van Defensie stil. "We bekijken wat nodig is nu en wat niet. Zoals het opleiden van nieuw zorgpersoneel, dat gaat door want die mensen hebben we nodig."

Waar helpt Defensie? (kaart van 28 maart) (Foto: Defensie)