Vragen in Twenterand over besluit Veiligheidsregio Twente om vakantieparken en campings te sluiten

Wat betekent het besluit van de Veiligheidsregio Twente om alle vakantieparken in Twente te sluiten voor gezinnen met kinderen die door hulpverlening tijdelijk op een vakantiepark zijn geplaatst? Dat wil CDA Twenterand weten van het college. Het CDA wil weten of die gezinnen ondanks de verordening in Twente wel op de parken mogen blijven wonen. Veiligheidsregio Twente sloot campings en vakantieparken als maatregel tegen corona.

De partij stelde in november vorig jaar al eens vragen over het verblijf van gezinnen met kinderen op vakantieparken. Dat was toen naar aanleiding van een uitzending van Radar waarin ter sprake kwam dat kinderen die in een pleeggezin terechtkomen, alleen terug kunnen naar hun ouders als er sprake is van een stabiele woonomgeving.

Niet vrijwillig

Om dat te bereiken worden kinderen dan met hun ouders voor een periode van een aantal maanden ondergebracht op een vakantiepark. Als dit niet vrijwillig gebeurt, lijken die kinderen ondanks inzet van hulpverlening toch onder de radar te raken. Uit antwoorden op vragen van CDA Twenterand bleek dat ook in die gemeente een aantal gezinnen op vakantieparken verblijven.

De partij wil nu weten wat de positie van die gezinnen is nu de Veiligheidsregio Twente donderdag heeft besloten dat alle campings en vakantieparken gesloten moesten worden. Bij dat besluit werd wel duidelijk aangegeven dat de regel niet geldt voor mensen die er permanent wonen.

CDA wil weten of gezinnen die uit het oogpunt van tijdelijke hulpverlening op een vakantiepark zijn geplaatst ook tot deze groep gerekend worden.

Als dat niet het geval is, wil de partij weten wat er voor de betreffende gezinnen gedaan wordt.

Chaos

De fractie wijst in haar vragen op een statement van de belangenorganisatie van vakantieparken, Hiswa-Recron. Die stelt dat de huidige regelgeving tot chaos leidt in ons land omdat in de ene veiligheidsregio de vakantieparken moeten sluiten, terwijl in andere veiligheidsregio's de regels veel soepeler zijn.

Ook in Overijssel is de regelgeving in Twente en IJsselland verschillend. In IJsselland mag je niet op een camping of vakantiepark verblijven op het moment dat het onderkomen geen eigen sanitaire voorzieningen heeft, aangezien het delen van sanitair met grote groepen nu niet is toegestaan.

"Voor ons als CDA staat de veiligheid voor onze inwoners voorop en in dit geval in het bijzonder van de gezinnen die om redenen op vakantieparken moeten verblijven", aldus de partij.