Zwanger zijn in de coronacrisis: "Kan ik nog wel in het ziekenhuis bevallen?"

Zo veel mogelijk binnen blijven en zo min mogelijk contact met andere mensen: dat is het advies aan iedereen, dus ook aan zwangere vrouwen. Maar wat als je bijna gaat bevallen en je had gepland om dat in het ziekenhuis te doen? Kan dat nog wel?

Verloskundige Marlies Koers uit Deventer merkt dat er veel zorgen zijn over het coronavirus. "Er zijn veel zorgen over de risico’s voor de zwangeren en ook voor de ongeboren of pasgeboren baby’s. En er zijn zorgen over de bevalling en over de kraamtijd. Eigenlijk is dat allemaal heel logisch. Wij proberen de zwangeren zo goed mogelijk te informeren en we houden elke dag de laatste updates in de gaten."



Telefonische afspraken

Het coronavirus zorgt niet alleen voor veel onzekerheid bij toekomstige ouders, maar het heeft ook veel effect op het handelen van de verloskundigen. Zo worden er bij een zwangerschap tussen de 16 en 27 weken geen fysieke controles meer gedaan door de verloskundige, maar telefonische controles.



Ook de controles na 27 weken zwangerschap worden zoveel mogelijk telefonisch afgehandeld. "We bellen de zwangere van tevoren, dan is er alle tijd om vragen te stellen. We meten nog wel de bloeddruk op en controleren het hartje van de baby hier in de praktijk." Koers heeft nog een tip: "Kom niet te vroeg op je afspraak, zodat je zo min mogelijk tijd in de wachtkamer hoeft te zitten."



Twintig weken echo

"Alle noodzakelijke echo’s gaan wel gewoon door. Zoals de 20 weken echo. Helaas mag de partner hier ook niet meer bij zijn. Maar de dames mogen nu videobellen, zodat ze het toch kunnen delen."



Thuis bevallen of in het ziekenhuis?

Evelien Hennekens is 34 weken zwanger en maakt zich al op voor een thuisbevalling. "Ik wil absoluut in het ziekenhuis bevallen, maar ik begin er wel rekening mee te houden dat het misschien niet mogelijk is." Het geeft haar wel wat extra stress. "Ik ben heel bang om te bevallen en in het ziekenhuis weet je dat alles dichtbij is, mocht er iets gebeuren. En er is pijnbestrijding."



Verloskundige Koers begrijpt de zorgen van Hennekens, maar ze benadrukt wel:"Op dit moment kan je nog gewoon poliklinisch in het ziekenhuis bevallen. We weten natuurlijk niet hoe de situatie over twee over drie weken is. Mocht er om medische redenen een ziekenhuisbevalling nodig zijn, dan kan dat sowieso. Nederland is een van de beste landen om thuis te bevallen, wij als verloskundige zijn hiervoor opgeleid."