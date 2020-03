Oldenzaal opgelet! Drone tegen corona vliegt vandaag boven de stad

Oldenzaal opgelet, want de drone die boodschappen tegen corona in heel Nederland filmt, vliegt vanmiddag tussen twee en vier uur boven de stad. Alle Oldenzalers worden opgeroepen in die twee uur uit te kijken naar de drone en hun steun te laten blijken aan mensen die te maken hebben met het coronavirus.

Dat kunnen zorgmedewerkers of andere hulpverleners zijn, maar ook familie, vrienden of andere dierbaren die geconfronteerd zijn met het ernstige virus. Alles is mogelijk: spandoeken, een boodschap in een weiland, vuilnisbakken beplakken om de vuilnismannen te steunen, maar gewoon zwaaien of applaudisseren kan natuurlijk ook.



Met een drone tegen corona over het land

Om deze prachtige gebaren vast te leggen, vliegt Hart van Nederland samen met RTV Oost met een drone over Oldenzaal. De Belgische zender VTM deed dit afgelopen week, met deze prachtige video als resultaat. Zulke video’s zijn vanaf vandaag ook te zien in Hart van Nederland en op RTV Oost.

De komende tijd blijft RTV Oost met een drone over de provincie vliegen, houd onze kanalen dus goed in de gaten!