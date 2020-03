De Stikstof Podcast| Schonere lucht door corona, wat betekent dat voor de stikstofcrisis?

De coronacrisis domineert al een lange tijd het nieuws in Nederland, maar nog niet zo lang geleden raakten we niet uitgepraat over de stikstofcrisis. Ook tijdens de coronacrisis komt de stikstofcrisis aan bod, want wat gebeurt er op dit moment met de stikstofuitstoot in Nederland?

In China ging een groot gebied op slot. Daarmee kwam het autoverkeer, de industrie en het vliegverkeer grotendeels stil te liggen. Dat was vervolgens te zien op satellietbeelden. Daarop zag men de luchtvervuiling, waaronder de stikstofuitstoot, sterk verminderen.

Dit zagen we de afgelopen tijd ook in Noord-Italië gebeuren en ook in Nederland verbetert de luchtkwaliteit. Dat lijkt goed nieuws te zijn voor de natuur in Nederland en misschien ook wel voor de algehele stikstofcrisis. Maar is dat ook zo?

Heeft de verminderde uitstoot van stikstof direct invloed op de natuur en op de stikstofcrisis? In een nieuwe aflevering van De Stikstof Podcast gaan Elisabeth en Tim in gesprek met stikstofdeskundige Jan Willem Erisman van het Louis Bolk Instituut om antwoord te krijgen op die vragen.

De Stikstof Podcast is te beluisteren via Apple Podcast, Spotify of Stitcher. Ook is de podcast te vinden op www.rtvoost.nl/podcast. Je kunt je gratis abonneren op De Stikstof Podcast, zo blijf je op de hoogte van de nieuwste afleveringen.