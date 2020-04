Boeren op zoek naar beste manier om weidevogel te beschermen

Niet alleen de grutto, tureluur en scholekster hebben het moeilijk. Ook de kievit, waarvan eerst werd gedacht dat het wel goed ging, loopt in aantallen achteruit. Daarom is de pilot speciaal gericht op deze zwart-witte weidevogel.

Gekwetter

Op het land van Wim van Ittersum word je omringd door geluiden van de grutto en de kievit. De eerste eenvoudige netjes zijn al gebouwd. Het is een beetje gras waar vier eieren in gelegd zijn. De kievit lokt rovers van het nest weg door rare duikvluchten te maken. Door te doen alsof hij gewond is, lijkt hij een lekker hapje.

De kievit houdt van een plas-dras situatie. Daarom staat een aantal stroken land van Van Ittersum onder water. Deze melkveehouder uit Mastenbroek is altijd al gek geweest op de weidevogel. "Ik vind het mijn verantwoordelijkheid om deze dieren te beschermen en doe het met liefde."

Boeren krijgen de opdracht om in de toekomst de natuurwaarden op hun land te versterken. "In dit project over biodiversiteit kijken we wat werkt voor de weidevogels. Hopelijk vinden we de methode die het beste werkt, die ook andere boeren kunnen hanteren."

Vergoeding

Zonder vergoeding lukt het niet. "Veel boeren hebben het gras van het land nodig als voer. Maar voor weidevogels laat je een strook gras hoger groeien, je laat kruiden staan waar insecten op af komen als eten voor de kuikens en je vernat een stuk waar je ook geen voer voor de koeien af kunt halen. Bovendien gebeurt het maaien later dan bij de rest van je land, waardoor je dubbele kosten hebt."

Vrijwilligers komen ondanks Corona

Even was er angst dat het coronavirus invloed zou hebben op het aantal vrijwilligers dat bij boeren nestjes beschermt. Maar volgens Marja van Harten van Landschap Overijssel valt dat mee. Zij coördineert de vrijwilligers in Overijssel. "Waar in Brabant nu veel vrijwilligers afhaken, gaan hier de meeste vrijwilligers gewoon het veld in."

"Boeren kunnen zoveel doen om de weidevogel te beschermen. En er zijn veel verschillende projecten, waardoor de boer ook geen inkomsten hoeft te verliezen."

Wat je als boer kunt doen, vertelt Van Harten in het filmpje.