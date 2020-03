Pedo-activisten doen elkaar de das om: justitie extra scherp op skypen vanuit bajes

Justitie gaat de komende tijd extra scherp toezien op gevangenen, die misbruik maken van hun privilege om in deze coronatijd te mogen skypen. Aanleiding vormt een incident rond de veelbesproken pedofiel Nelson M. (25), die vanuit zijn cel zijn voorliefde voor jonge kinderen nog weer eens onder de aandacht bracht. Nelson M. kreeg daarop met onmiddellijke ingang een Skypeverbod. Cynisch genoeg was het een andere pedofiel, de Hengeloër Marthijn Uittenbogaard, die de gewraakte Skype-actie van M. onder de aandacht had gebracht.

Zowel Nelson M. als de Hengeloër Uittenbogaard maken deel uit van een groep pedo-activisten. Zij benutten iedere gelegenheid om hun omstreden theorie te verheerlijken, die ervan uitgaat dat een relatie tussen een volwassene en een minderjarige mogelijk moet zijn. Nelson M. werd recent aangehouden op verdenking van het in bezit hebben van kinderporno. Kort daarvoor had de Lelystedeling in een televisieprogramma een aantal zwaar bekritiseerde uitspraken gedaan.

Boodschap vanuit cel

Vanuit de cel liet Nelson M. vorige week ineens weer van zich horen. Omdat gevangenen vanwege corona momenteel geen bezoek mogen hebben, mogen ze bij wijze van hoge uitzondering skypen. Nelson M. maakte van die gelegenheid meteen gebruik zijn omstreden pedofiele filosofieën nog eens uiteen te zetten. Een video hiervan dook vervolgens op op internet.

Daarop greep justitie meteen in en legde M. een Skypeverbod op, zo meldt dagblad De Telegraaf vandaag.

Saillant detail: het was Marthijn Uittenbogaard uit Hengelo, voormalig voorzitter van de verboden verklaarde Vereniging Martijn, die justitie op het spoor zette van zijn 'collega-pedofiel' Nelson. Uittenbogaard bracht via Twitter de video onder de aandacht, waarop justitie meteen in actie kwam.

'Verwerpelijke ideeën'

De Stichting Strijd Tegen Misbruik - opgericht na een spraakmakende zedenzaak in Glanerbrug - reageerde furieus op de skype-actie van Nelson M. "Het is te gek voor woorden dat iemand, die vastzit op verdenking van het in bezit hebben van kinderporno, vanuit zijn cel zijn verwerpelijke ideeën op deze manier verspreidt", aldus Marcel Jeninga, voorzitter van de stichting. Hij zegt opgelucht te zijn dat justitie nu Nelson M. het zwijgen heeft opgelegd.

Doorstart Martijn onderzocht

Justitie onderzoekt momenteel of een aantal van deze pedo-activisten bezig is met een eventuele doorstart van de verboden verklaarde vereniging Martijn.

Inval

Ook deed justitie begin januari een inval in de woning van Uittenbogaard in Hengelo. Daarbij werd zijn 32-jarige partner aangehouden omdat hij volgens justitie bezig was met 'voorbereidingshandelingen voor seksueel misbruik van kinderen'. Uittenbogaard twitterde dit weekeinde dat zijn levensgezel nu al tien weken in zogenoemde beperking zit, wat inhoudt dat hij geen contacten mag met de buitenwereld.