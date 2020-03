Cash, coupé en coins: Hengeloër verdacht van drugshandel en witwassen

Hij had een kleine 80.000 euro cash, kilo's drugs, dure horloges en whisky in huis en een Zweedse coupé voor de deur. Hij leefde er lustig op los, een 35- jarige Hengeloër. Volgens hem door legale verkoop van bitcoins, volgens justitie gaat het om witwassen. Als het aan het OM ligt moet hij ruim een ton aan euro's terugbetalen.

Zijn flatje aan de Hengelose Mendelssohnstraat is aan de buitenkant alles behalve protserig, maar binnen was het anders. Er hingen dure schilderijen aan de wand en de drankenkast was goed gevuld. Maar de dure whisky was niet het enige geestverruimende middel dat de politie in de flat vond, bij een inval vorig jaar oktober.

Drugs

In het appartement lagen ook een kleine 800 xtc-pillen, een kleine kilo aan grondstof voor ecstasy en een halve liter GHB. De Hengeloër bekent dat hij de drugs in huis had. "Maar het geld is geen witwasgeld", zegt hij. Volgens hem is het afkomstig uit zijn handel in bitcoins, een digitaal betaalmiddel.

Coins voor cash

Hij zegt dat 'bepaalde klanten' zijn bitcoins kochten voor cash. Namen van die klanten noemt hij niet. Volgens justitie is er sprake van witwassen. "Als die klanten hun bitcoins bij een erkend wisselkantoor hadden gekocht, was de geldstroom voor ons te volgen geweest. Nu de verdachte het naar eigen zeggen voor cash verkocht heeft aan voor ons onbekenden, is de geldstroom niet herleidbaar."

Corona

Het proces tegen de Hengeloër zou vandaag plaatsvinden, maar ging ondermeer vanwege corona-maatregelen niet door. Omdat hij al een klein half jaar vastzit, heeft zijn advocaat gevraagd of de Hengeloër het proces in vrijheid af kan wachten. "Hij moet niet langer vastzitten dan de eventueel op te leggen straf. Daarnaast kan hij dan voor zijn moeder zorgen, die het lastig heeft in deze tijden."

Volgens justitie kan van vrijlaten tot aan het proces geen sprake zijn. "Alleen op het bezit van de drugs staat al een jarenlange gevangenisstraf."

De rechtbank heeft vanmiddag besloten dat de Hengeloër voorlopig op vrije voeten komt.