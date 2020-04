VIDEO: criminelen slaan tijdens ramkraak vitrines juwelier Haaksbergen aan diggelen

De politie geeft beelden vrij van de ramkraak op 16 maart bij een juwelier aan de Spoorstraat in Haaksbergen in de hoop dat de daders door iemand worden herkend. Bij de ramkraak die vroege maandagochtend maakten twee criminelen voor een flink bedrag sieraden buit. Het onderzoek is in volle gang en inmiddels is duidelijk dat de zwarte Mercedes GLK 220, die werd gebruikt om de winkelpui mee te rammen, op 8 maart is gestolen in Den Haag.

De auto met het Duitse kenteken dat begint met HN verdween tussen het moment van de diefstal en de ramkraak van de radar. Tenminste bijna, want op zaterdag 14 maart twee dagen voor de ramkraak, is rond middernacht is een auto met een kenteken dat begint met dezelfde letters gezien bij knooppunt Azelo op de A1.

Bewakingsbeelden ramkraak

Wie heeft iets gezien die avond? Wie heeft de auto met het Duitse kenteken dat begint met HN gezien tussen de diefstal op 8 maart in Den Haag en de ramkraak op maandagochtend 16 maart in Haakbergen? Inmiddels worden ook de bewakingsbeelden van de ramkraak openbaar gemaakt. De politie hoopt op een herkenning en op nieuwe getuigen.

Tekst gaat verder onder de video



Wie herkent de twee mannen, bijvoorbeeld aan hun kleding? Wie weet meer over mensen die na 16 maart ineens een partij sieraden hebben. Was je getuige en heb je je nog niet gemeld? Weet je meer over die gestolen Mercedes GLK 220 met het Duitse kenteken? Wie weet iets over die knalgele scooter? Help de politie om deze mannen op te sporen.

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Haaksbergen een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link