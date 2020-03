Marga Bult steekt haar handen uit de mouwen en gaat aan de slag in een zorghotel

De entertainmentwereld lijdt net als de rest van Nederland onder de coronacrisis. Optredens gaan niet door en de agenda is daardoor hopeloos leeg. Dat is voor Marga Bult niet anders, maar de zangeres gaat niet bij de pakken neerzitten: ze gaat aan het werk in een zorghotel.

De Twentse is ex-verpleegkundige en voelde zich aangesproken toen de oproep van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan oud-zorgpersoneel kwam om zich aan te melden. Extra handen in de zorg zijn in deze crisistijd namelijk erg welkom.

"Ik kan iets zinvols doen en de zorg is altijd mijn oude liefde gebleven. Ik ben geen BIG-geregistreerde verpleegkundige meer, maar ik kan wel extra handen aan het bed bieden", legt ze uit.

'Brandhaard van Nederland'

De zangeres woont inmiddels in Brabant en ziet van dichtbij hoe erg de noodsituatie in de 'brandhaard van Nederland' is. "Dat kun jij je niet voorstellen. De besmettingen gingen hier door carnaval zo ontzettend hard. Ik merkte dat het in Twente nog helemaal niet speelde, dus heb toen al een stap teruggenomen. Ik dacht: ik moet even niet naar Twente komen, want je weet maar nooit."

Aanmeldingsprocedure

Omdat Bult de noodsituatie in Brabant van zo dichtbij meemaakte, besloot zij zich aan te melden als oud-zorgmedewerker. "Ik kan hoe dan ook mensen ondersteunen en zeker de deskundigen hoog in de top. En of ik de handen aan het bed ben of in de wasserette, dat maakt mij niet uit."

Het aanmelden klinkt volgens de zangeres makkelijker dan gedacht wordt. "Het gaat niet zo makkelijk als iedereen denkt. Ik heb me aangemeld, moest mijn cv sturen, heb gesprekken gehad en ben toen pas ingedeeld."

Plek voor zeventig personen

Uiteindelijk is ze ingedeeld bij een zorghotel in Brabant. "Dat is een revalidatiecentrum. De mensen die er zaten zijn afgelopen week allemaal eerder naar huis gegaan of hebben een andere plek gekregen. Daardoor kunnen er in het hotel ruim zeventig mensen terecht."

"Het hotel is voor coronapatiënten die nog kunnen genezen en voor mensen die niet meer kunnen genezen. Zij verblijven allemaal in het zorghotel om de ic-bedden in ziekenhuizen vrij te houden."