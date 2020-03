Religieuze 'coronafolder' zet kwaad bloed in Daarlerveen: 'Ze proberen juist in deze bange tijd zieltjes te winnen'

De religieuze brief zoals die in Daarlerveen huis-aan-huis is verspreid (Foto: Eigen foto)

De religieuze brief zoals die in Daarlerveen huis-aan-huis is verspreid (Foto: Eigen foto)

De religieuze brief zoals die in Daarlerveen huis-aan-huis is verspreid (Foto: Eigen foto)

Een huis-aan-huis verspreide brief, waarbij het coronavirus wordt aangegrepen om aandacht te vragen voor het geloof, heeft kwaad bloed gezet in Daarlerveen. Op sociale media regent het kritiek dat de briefschrijver juist op dit moment probeert 'zieltjes te winnen'. Het is de tweede keer in korte tijd dat in Twente een religieus getinte folder opduikt, waarin een verband wordt gelegd tussen het geloof en 'het virus'. In beide gevallen speelt de schrijver met name in op eventuele angstgevoelens onder de lezer.

Zoals RTV Oost vorige week meldde, was in Rijssen een vergelijkbare folder verspreid, waarin meermalen werd gesproken over 'de zonde' in combinatie met 'het virus'.

Veroordeeld

Predikant Sander Ris van de Rijssense Ontmoetingskerk veroordeelde de folder in uiterst scherpe bewoordingen. Volgens de voorganger werd in de tekst het woord corona weliswaar niet genoemd. "Maar in alles lees je tussen de regels door dat ze dit wel degelijk bedoelen."

'Onrust en angst'

Zondag werd in het dorp Daarlerveen huis-aan-huis een twee pagina's tellend epistel verspreid. Daarin wordt geschreven dat we momenteel in een "bijzondere tijd" leven. Een tijd waarin corona onrust en angst veroorzaakt, zo valt te lezen. In twee pagina's wordt de lezer opgeroepen zich tot God te bekeren. Wie dat niet doet, wacht zijn eeuwige toorn.

Verontwaardigde reacties

De brief leidt tot verontwaardigde reacties. Met name op sociale media komen er veel boze meldingen binnen. "Wat me vooral stoort, is dat deze mensen het coronavirus misbruiken in een poging zieltjes te winnen", aldus een Daarlervener, die het pamflet eveneens in de bus kreeg. Volgens hem heeft de actie alleen maar een averechts effect. "Iedereen die ik tot nog toe heb gesproken, vindt dit totaal ongepast."

Individuele actie

De briefschrijfster zegt dat ze de pamfletten op persoonlijke titel heeft verspreid. "Ik behoor niet tot een specifieke kerk, maar heb dit uit eigener beweging gedaan. Ik had deze folder overigens eigenlijk al klaar voordat corona uitbrak. Dat heb ik later alsnog in de tekst verwerkt."

'Geen misbruik'

Ze benadrukt dat ze corona niet misbruikt in een poging nieuwe leden voor het christelijk geloof te werven. "Het is geenszins mijn bedoeling om angst te verspreiden. Mijn enige intentie is dat ik mensen wakker wil schudden. We leven in een bijzondere tijd waarin God ons oproept zich te bekeren. Normaal gesproken ben ik niet iemand die in de belangstelling wil staan, maar in dit geval had God me hiertoe opgeroepen."

Haar folder eindigt ze met een mailadres. Daar heeft ze intussen meerdere reacties binnengekregen. "Sommige inderdaad negatief, maar er zitten ook positieve reacties tussen. Tot op heden heeft zich niemand gestoord aan het moment waarop ik de brief heb verspreid."

Te veel folders

Ze heeft in totaal duizend pamfletten laten drukken. "Maar dat bleken er toch wat te veel. Of ik ze nu ook in andere dorpen ga verspreiden? Het ligt eraan of God me dat opdraagt."