Hij komt terug! Bewoners seniorencomplex Stadshagen Zwolle winnen strijd om bushalte

De bewoners van 't Hoge Huis in de Zwolse wijk Stadshagen hebben 'hun' bushalte terug. Sinds begin 2019 doet lijn 1 de halte voor het seniorencomplex niet meer aan, maar door publieksacties, een burgerinitiatief en politieke steun van de Zwolse SP-fractie is de halte weer opgenomen in het nieuwe concept vervoersplan voor Zwolle.

"Dit is allereerst een overwinning voor de bewoners", benadrukt SP-voorzitter Brammert Geerling. "Vanwege de coronacrisis zijn zij nu minder mobiel dan ooit. We hopen allemaal dat dit zo spoedig mogelijk voorbij is. Dan hebben de bewoners van ‘t Hoge Huis en Werkeren iets om naar uit te kijken: weer zelfstandig en mobiel zijn."

Provinciaal burgerinitiatief

Bewoners van ‘t Hoge Huis voeren al maanden actie om de bushalte voor hun deur terug te krijgen. In eerste instantie klopten ze aan bij de gemeente, maar de provincie gaat over het busvervoer.

Daarom startten ze samen met de SP in februari een provinciaal burgerinitiatief, om de eis voor een bushalte kracht bij te zetten en het openbaar vervoer in de buurt Werkeren te verbeteren. De steun in de wijk bleek groot en binnen korte tijd was de minimumdrempel van 400 handtekeningen gehaald.

'Smoesjes'

"Maandenlang was de boodschap dat er niets aan het verdwijnen van de halte gedaan kon worden en wezen de provincie en de gemeente met de vinger naar elkaar", aldus Geerling. "'Geen geld, gaan wij niet over, onvoldoende vraag.' Alle smoesjes zijn wel voorbij gekomen."

De overwinning heeft volgens Geerling aangetoond dat goed openbaar vervoer 'een politieke keuze' is. "De acties die wij met de bewoners hebben gevoerd en de brede steun uit de wijk hebben laten zien dat actievoeren werkt en dat maatschappelijke verandering met voldoende druk mogelijk is."

Op pauze

Het andere deel van de actie, de verbetering van het algehele openbaar vervoer in de buurt, staat sinds de coronacrisis op pauze. Geerling: "We hopen dat we de crisis snel samen overwinnen en dan bieden we de handtekeningen alsnog aan. We willen het provinciebestuur nogmaals duidelijk maken dat Stadshagen goed busvervoer wil en verdient.”

De nieuwe dienstregeling, waarin de halte bij 't Hoge Huis is opgenomen, zal eind dit jaar in werking treden.