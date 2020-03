Hardenberg opgelet! Drone die coronaboodschappen filmt vliegt vanmiddag boven de stad

De drone vliegt vanmiddag over Hardenberg (Foto: RTV Oost/Wouter de Wilde)

Iedereen in Hardenberg vanmiddag opgelet! Een drone vliegt vanmiddag over de stad om steunbetuigingen in de coronacrisis te filmen.

In Hardenberg kunnen alle boodschappen, berichten en andere steunbetuigingen voor zorgmedewerkers, hulpverleners of familie, vrienden of andere dierbaren die geconfronteerd zijn met het virus worden klaargezet.

Alles is mogelijk: spandoeken, een boodschap in een weiland, vuilnisbakken beplakken om de vuilnismannen te steunen, maar gewoon zwaaien of applaudisseren kan natuurlijk ook.

Aanvankelijk zou de drone over Oldenzaal vliegen, maar vanwege de luchtruimregels rondom Twente Airport kan dat vandaag niet doorgaan.



Met een drone tegen corona over het land

Om deze prachtige gebaren vast te leggen, vliegt Hart van Nederland samen met RTV Oost met een drone over Hardenberg. De Belgische zender VTM deed dit afgelopen week, met deze prachtige video als resultaat. Zulke video’s zijn vanaf vandaag ook te zien in Hart van Nederland en op RTV Oost.

Wil je jouw actie aanmelden? Dat kan hier.

De komende tijd blijft RTV Oost met een drone over de provincie vliegen, houd onze kanalen dus goed in de gaten!