FC Twente licht optie in contract talent Ramiz Zerrouki

Ramiz Zerrouki speelt ook komend seizoen in het rood van FC Twente. De optie in het contract van de 21-jarige middenvelder is gelicht en daardoor ligt hij ook komend seizoen vast in Enschede.

Zerrouki kwam in 2016 over van de jeugdopleiding van Ajax. Hij speelt zijn duels vooral in Jong FC Twente. Tijdens het bekerduel tegen De Treffers in de KNVB Beker maakte hij dit seizoen zijn debuut in het eerste elftal, maar hij wacht nog op zijn competitiedebuut.

Graag doorbreken

"Ik ben blij dat de club vertrouwen in mij heeft, ik wil hier graag doorbreken", zegt Zerrouki. "De afgelopen jaren heb ik in het beloftenteam gespeeld en dit seizoen was ik veel betrokken bij het eerste elftal en heb ik goede stappen kunnen maken om dichterbij de jongens en het niveau van het eerste elftal te komen. Ik voel dat ik er klaar voor ben en wil bij FC Twente de volgende stap zetten."

Waardevolle kracht

Ted van Leeuwen over de talentvolle middenvelder: "Hoewel Ramiz nog weinig speelminuten gemaakt heeft, was hij het hele seizoen een waardevolle kracht in de selectie. Ramiz is op veel posities inzetbaar en levert iedere training veel positieve energie. Hij is nog jong en heeft nog veel mogelijkheden zich in de toekomst verder te ontwikkelen."