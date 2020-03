Azc's in Nederland nog coronavrij, maar al wel voorbereid op uitbraak

De voorschriften in vele talen op hangen op diverse plekken in en rond het azc (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

De asielzoekerscentra in Nederland hebben tot op heden het coronavirus buiten de deur weten te houden. Het opvangcentrum in Almelo heeft zich al voorbereid op een mogelijke uitbraak.

In Nederland verblijven op dit moment zo'n 27.000 mensen in een azc. In Overijssel worden ze opgevangen in Hengelo, Hardenberg, Schalkhaar en Almelo. Vanwege het coronavirus gelden er strenge maatregelen en worden bewoners actief geïnformeerd over het virus en wat ze kunnen doen om besmetting te voorkomen.

Groepen

Dat gebeurt via posters in verschillende talen over het virus en hygiënemaatregelen. Ook kunnen ze kijken op de speciale MyCOA-app en de website van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De medewerkers van de azc's zien erop toe dat bewoners zich houden aan de regels. "In het begin moesten we bijvoorbeeld Eritreeërs wel eens aanspreken. Zij waren gewend om in grote groepen te lopen."

Om de risico’s te beperken, is verder besloten de wekelijkse meldplicht op te schorten. Ook zijn alle groepsactiviteiten van bewoners zoals sport, taallessen en inburgeringstrainingen stopgezet. Wat betreft het ontvangen van bezoek gelden dezelfde regels als voor Nederlanders.

Twintig cellen

Volgens het COA zijn er nog geen besmettingen vastgesteld binnen de azc's, maar dat betekent niet dat er geen corona is. "Niet iedere bewoner met een verkoudheid of loopneus gaat naar de dokter." Het azc in Almelo wordt de laatste hand gelegd aan het gereed maken van een vleugel van de voormalige gesloten jeugdinrichting Huize Alexandra.

"Als het nodig is, kunnen we patiënten in een van de twintig voormalige cellen onderbrengen. Laten we hopen dat het niet nodig is", aldus locatiemanager Remko Kootstra.