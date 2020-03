Inloophuis kankerpatiënten in Hengelo gesloten, maar contact met lotgenoten blijft

Door de coronacrisis hebben veel organisaties hun deuren gesloten. Ook het Nije Huis, een inloophuis voor kankerpatiënten in Hengelo, is dicht. En dat terwijl deze mensen misschien juist nu behoefte hebben aan contact met lotgenoten: ze zijn immers een risicodoelgroep. Maar er zijn alternatieven om toch met lotgenoten in contact te kunnen blijven, vertelt Debbie Nijenhuis.

"We zijn nog wel heel erg aan het onderzoeken en kijken wat kan en wat niet kan. Op dit moment is bijvoorbeeld de telefoon doorgeschakeld: als je naar de vaste lijn belt, kunnen we mensen wel opvangen voor een eerste gesprek."

Lotgenotencontact

"De operaties binnen oncologie gaan wel gewoon door. Wat we merken is dat mensen bijvoorbeeld graag een noodprothese willen hebben. Die kunnen we brengen. We hebben yogalessen die we digitaal aanbieden. En we zijn aan het kijken of we voor het zo belangrijke stukje lotgenotencontact via een app op de laptop mensen met elkaar kunnen verbinden."

"En daar zit dan meteen de moeilijkheid, want er zijn ook heel veel mensen die niet zo goed zijn met de laptop of tablet en die daar kinderen of kleinkinderen bij nodig hebben. We moeten even gaan kijken hoe we dat zo simpel mogelijk kunnen aanbieden."

Afgesloten van de wereld

Nijenhuis zit momenteel zelf in thuisisolatie, omdat ze coronaverschijnselen heeft. "Ik voel wel hoe het is om afgesloten te zijn van de wereld. En dan ben ik niet zo ziek als mensen die nu in de chemo of bestraling zitten."

Ze is positief over de ziekenhuizen in de provincie. "In Overijssel is het fantastisch geregeld in de ziekenhuizen, hoor. Heel veel lof voor de ziekenhuizen en het verplegend personeel en hoe ze ermee omgaan."

Geen paniek

"Mensen met kanker hebben al een zwaar verminderde weerstand, dan kun je dit er niet bij hebben. Ik had ook verwacht dat er wat meer paniek zou zijn, maar gek genoeg gaat er bij veel mensen een soort overlevingsknop aan als je kanker hebt. Ik merk dat ze vastbesloten zijn om zich er niet onder te laten krijgen en er is best veel vertrouwen in de medische wereld dat ze goed geholpen gaan worden."

"Het is vooral eenzaamheid, het delen met elkaar waarover nu gebeld wordt. Vooral de omgeving van mensen die kanker hebben maakt zich zich zorgen. En dat leidt soms tot overbezorgdheid en irritaties. Dan is het fijn dat je even bij lotgenoten je ei kwijt kunt."