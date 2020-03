Carinova opent afdeling om coronapatiënten op te vangen

Intensieve samenwerking, onderlinge afstemming en leren van de ervaringen die zorgorganisaties in Brabant inmiddels hebben opgedaan: dat is waar een groot aantal regionale zorgorganisaties in de regio rond Deventer op inzetten in de strijd tegen het coronavirus. Op die manier willen ze samen voldoende capaciteit in de regio creëren. Zo opent zorgorganisatie Carinova binnenkort een afdeling voor coronapatiënten die uit het ziekenhuis komen.

"Het gaat om patiënten die nog wel intensieve zorg nodig hebben maar die niet meer in het ziekenhuis hoeven te verblijven. Ook de huisarts kan een beroep doen op deze bedden", zegt zorgdirecteur Nelleke van Weerd van Carinova.

Beddencapaciteit

De bestuurders van Huisartsenzorg, Carinova, ZGR, De Parabool, ’t Dijkhuis, Solis, Humanitas en het Deventer Ziekenhuis hebben twee keer per week bestuurlijk overleg. Zij bespreken vraagstukken op het gebied van beddencapaciteit, te nemen maatregelen en de situatie rond beschikbaarheid van medewerkers.

Naast de plannen van Carinova voor de opening van een afdeling voor coronapatiënten die uit het ziekenhuis komen, werkt Solis aan uitbreiding van het aantal verpleeghuisplaatsen.

De zorgorganisaties werken nauw samen met het Zorgkantoor Midden-IJssel en de zorgverzekeraars, waaronder Salland Verzekeringen. "We hebben inmiddels allemaal in meer of mindere mate te maken met het coronavirus", zegt Jackie van Beek, directeur van ‘t Dijkhuis.

Spannend

"We zijn op dit moment toegerust met alle middelen die we nodig hebben, maar we moeten wel voorsorteren op een nog grotere zorgvraag en krapte aan middelen." Volgens Van Beek is dat spannend en vraagt het om goede samenwerking in de regionale zorgketen. "Met het Regionaal Transferpunt hadden we die samenwerking al heel goed geregeld. Je merkt dat we nu heel snel met elkaar extra zorgcapaciteit kunnen regelen.”

In Nederland zijn er verschillende coördinatiepunten die het zorgaanbod afstemmen op de vraag in een bepaalde omgeving. Het Regionaal Transferpunt Salland is er daar één van.