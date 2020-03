Twentse autobedrijven reiken de helpende hand en stellen auto’s gratis beschikbaar voor zorgpersoneel

Het plan is afgelopen week in de Randstad opgestart onder www.zorgheldenauto.nl. Er is kennelijk grote behoefte, want zorgpersoneel in het westen van het land maakt al gretig gebruik van deze mogelijkheid. Inmiddels zijn daar ruim zevenhonderd inschrijvingen en rijden er inmiddels ruim vierhonderd auto's rond.

Twentse autobedrijven

Omdat het Randstedelijk initiatief niet verder reikt dan tot aan Deventer, heeft een aantal autobedrijven uit Twente vanmorgen het initiatief overgenomen voor de Twentse zorg. Zorgmedewerkers zonder vervoer kunnen zich inschrijven via Twentsezorgheldenauto.nl. Ook autobedrijven die willen deelnemen kunnen zich daar inschrijven.

Simpele voorwaarden

De voorwaarden zijn simpel volgens autoverkoper Martijn te Wierik uit Geesteren. "Je moet achttien zijn en beschikken over een geldig rijbewijs. Daarnaast moet je aan de hand van een zorgpas bijvoorbeeld kunnen laten zien dat je ook daadwerkelijk in de zorg werkt. Dat is het enige eigenlijk."

Martijn te Wierik bij één van de zorgauto's (Foto: RTV Oost)

Geen kosten

Volgens Te Wierik hoeven de zorgmedewerkers vervolgens nergens meer rekening mee te houden. "De afschrijving, verzekering en de wegenbelasting worden door ons geregeld. Het is alleen de brandstof waar je als zorgmedewerker eventueel voor moet betalen. Maar bij ons hebben we vooral veel elektrische auto's klaarstaan, dus dan heb je daar geen last van. De meeste ziekenhuizen hebben laadpalen voor elektrische auto's dus verder kost het je dan niets."

Zorghelden

Te Wierik kiest er bewust voor om geen reclame te maken voor zijn of andere autobedrijven. "Want daar gaat het helemaal niet om. Het is oprecht ons enige doel om zoveel mogelijk zorgmedewerkers te helpen, daar hebben we allemaal belang bij. Dat we dat verschrikkelijke virus zo snel mogelijk onder controle hebben. En daar hebben we op dit moment iedere zorgmedewerker voor nodig die een steentje kan bijdragen."

