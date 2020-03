Uit het archief: Paasverhalen

Op zoek naar Pasen in het archief en dan vinden we een uitzending van Studio Oost uit april 2007. In dit familieprogramma ook treffend aandacht voor de bevrijding van Overijssel maar ook voor het naderende paasfeest.

Van een jongere datum, maart 2016, is het programma Passie in de Provincie. Het Bijbelse paasverhaal wordt verteld door verschillende lezers in hun eigen streektaal met daarin extra aandacht voor de positie van vluchtelingen.

Zo wordt er een kijkje genomen in het Syrisch orthodoxe kerk in Glane en is er het verhaal uit 1859 over de inwoners van Schokland die hun eiland in de Zuiderzee moesten verlaten en voor een groot deel in Overijssel terechtkwamen.