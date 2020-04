Kamsalamander op Sallandse Heuvelrug overleeft ranavirus en droogte

Het is vroeg in de ochtend wanneer Vermeer met zijn laarzen het water in stapt. Er liggen vijf fuiken in de poel. "Salamanders zijn 's nachts actief, dus dat is het moment dat je ze kunt vangen. En ik wil ze niet te lang in die kooi laten zitten, dus dat betekent vroeg op." Voorzichtig waadt hij naar de fuiken om ze één voor één te legen.

Dubbele pech

"Omdat het vorig jaar zo droog was, hebben veel amfibieën toen het voorjaar niet overleefd." De meeste dieren trokken naar deze laatste, natte poel van de Sprengenberg en daar brak opeens het Ranavirus uit. "Dubbele pech en de kans was aanwezig dat de bijzondere kamsalamander op deze plek zou uitsterven."

Kamsalamander

De kamsalamander staat op de 'Rode lijst' als kwetsbaar. Dat betekent dat deze soort extra bescherming krijgt. Hij is herkenbaar aan de grote kam die alleen in de lente op zijn rug prijkt en hij heeft een oranje-gele buik. In het filmpje hieronder is het diertje extra goed zichtbaar.

De tekst gaat na de video verder.

Geluk!

"Ja! Kijk!" Vermeer is enthousiast wanneer hij niet één, maar uiteindelijk wel tien kamsalamanders in de fuiken vindt. "En gelukkig lijkt erop dat ze niet ziek zijn. Ze hebben geen rode bultjes zoals de zieke exemplaren van vorig jaar."

Droogte tegengaan

Om ervoor te zorgen dat er meer water in het natuurgebied blijft, zijn de natuurorganisaties samen met Vitens en de boeren uit de omgeving in overleg over aanpassingen in het gebied. "Hopelijk gaat dat helpen om de droogte tegen te gaan."