Het is verpletterend stil bij klooster Nieuw Sion in Diepenveen nu de poort dicht is

Het was er al sereen en rustig, maar nu is het verpletterend stil rond klooster Nieuw Sion in Diepenveen. Waar het normaal druk is met rondleidingen, de poort openstond voor bezoekers en tientallen vrijwilligers zich in en om het klooster bewegen, is het nu een handjevol mensen dat nog in het klooster is. De coronamaatregelen zijn ook hier voelbaar.

"Het past goed bij deze 40-dagen vastentijd", zegt kloosterdirecteur Peter Dullaert vanuit het jachthuis op landgoed De Kranenkamp bij het kloosterterrein. "We hebben moeten besluiten het klooster grotendeels dicht te doen. Eerder hadden we de poort open, iedereen kon binnen in de kerk en het gasthuis. Er waren heel veel groepen met rondleidingen. Maar dat kan nu niet meer, het is heel erg stil."

Stilte en bezinning

Juist in deze tijd hebben mensen behoefte aan een plek voor stilte en bezinning. Juist dan is een klooster nuttig. "In het bestuur hebben we eindeloos gediscussieerd: hoe we dat zouden moeten doen? Uiteindelijk is besloten alleen de Mariakapel open te houden, dag en nacht kan iedereen er terecht."

In het klooster zelf zijn veel bezigheden ook afgelast. "We hebben tachtig vrijwilligers, als je de boel wilt openhouden dan krijg je een komen en gaan van mensen. De getijdengebeden gaan wel door."

"We bidden om kracht voor mensen die moeten sterven, mensen die familieleden verliezen. Voor mensen die in problemen komen. Maar ook dat dit een goed effect mag hebben."

"Schrikwekkend en verdrietig"

Voor Dullaert zelf is deze periode dubbel. Hij noemt het schrikwekkend en verdrietig. Daarnaast is het voor het jonge klooster een financiële opdonder en dat noemt hij zorgelijk. "Ik ben zelf ook in contact met mensen die door de ziekte zijn getroffen, ik ken iemand die aan de ziekte is overleden. Dat grijpt wel aan."

"Van de andere kant vind ik het heel fascinerend dat we in een soort collectieve rustperiode, een bezinningsperiode terechtgekomen zijn. Normaal staan weinig mensen stil bij de vastentijd, nu doet iedereen er collectief iets aan." Daarnaast noemt hij het een soort boemerang die terugslaat, omdat we onzorgvuldig om zijn gegaan met de aarde. "Dat zet wel aan het denken, het leidt misschien naar een nieuwe manier van leven en met elkaar verhouden. Deze corona-ellende biedt ook kansen."