24-uurs kinderopvang geopend in Hengelo, eerste kind heeft er al overnacht

Nachtopvang voor kinderen in Hengelo in gebruik genomen

Kinderopvang Smallsteps heeft vannacht in Hengelo voor het eerst nachtopvang aangeboden. Een jong kind bleef een nachtje slapen. Zijn ouders hebben een vitaal beroep, ze zijn werkzaam in de voedingsmiddelenindustrie.

Het was in Hengelo voor het eerst dat van de de 24-uurs opvang gebruik werd gemaakt, sinds de opvanglocatie vorige week donderdag door de gemeente werd aangewezen als noodopvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen. In een speellokaal heeft het Rode Kruis tien bedden klaargezet.

Grote bedden

"We hebben bij de kinderopvang natuurlijk altijd al bedden voor kinderen van 0 tot 4 jaar", vertelt Reginald van Overbeek van Smallsteps. "Maar niet voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Vrijdag zijn we met alle participanten van dit pand bij elkaar gekomen en 's middags zijn de bedden al bezorgd."

Behalve het jonge kind dat blijft overnachten, heeft Smallsteps voor de komende dagen nog geen nieuwe aanvragen van ouders gekregen. "Nog niet", zegt Van Overbeek. "Het ligt natuurlijk aan de druk op het zorgpersoneel en de druk op de intensive care's."

"Ik verwacht dat die druk de komende weken nog wel gaat toenemen", vervolgt Van Oosterbeek. "En sommige ouders hadden de opvang van hun kinderen misschien wel geregeld tot en met 6 april, maar nu de huidige maatregelen worden verlengd, kloppen die mensen wellicht wel bij ons aan."

Enschede

In Enschede is KOV Hebbes aangewezen als opvanglocatie voor in de nacht, maar daar is die opvang nog niet nodig geweest. "We staan paraat, maar laten we hopen dat het niet nodig zal zijn", laat de opvang weten.