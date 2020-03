Zorgen over voortbestaan bibliotheken in Overijssel

De Overijsselse fractie van de PvdA maakt zich zorgen over het voortbestaan van bibliotheken in de provincie. Volgens fractievoorzitter Annemieke Wissink hebben veel Overijsselse bibliotheken het moeilijk. Ze kampen met de gevolgen van forse bezuinigingen.

In de afgelopen jaren zijn medewerkers ontslagen en vestigingen gesloten. Daardoor worden bibliotheken steeds minder toegankelijk. "Een erg ongewenste ontwikkeling waar we snel wat aan moeten doen," vindt Wissink. "Onze bibliotheken zijn echt veel meer dan een collectie boeken. Ze zijn een basisvoorziening met een belangrijke sociale functie," zegt de PvdA-fractievoorzitter.

Laaggeletterdheid

Volgens Wissink maken bibliotheken kennis voor iedereen toegankelijk. "Ze maken onze inwoners taal- en leesvaardiger. Dat is heel belangrijk werk, want ook in Overijssel is de laaggeletterdheid nog veel te hoog. De bieb stimuleert ontmoeting en debat. Iedereen is er welkom, ongeacht geloof, politieke voorkeur, ras, leeftijd of wat dan ook. Dat is van onschatbare waarde, juist nu."

Uit onderzoek van de Raad voor Cultuur blijkt dat het stelsel van openbare bibliotheken onder hoge druk staat. Door bezuinigingen heeft niet iedere inwoner van Nederland meer toegang tot een bieb. Ook in Overijssel verdwijnen bibliotheken in wijken en kleine kernen. "Gemeentes hebben steeds meer moeite om voorzieningen als de bibliotheek in de benen te houden," aldus Wissink.

Actie

De PvdA wil dat de provincie snel een overzicht maakt van welke Overijsselse bibliotheken het meeste risico lopen om gesloten te worden. Als het aan Wissink ligt onderneemt de provincie daarna actie om sluiting te voorkomen. "Samen met de gemeenten, want we staan samen aan de lat om zulke basisvoorzieningen voor onze inwoners te behouden."