Zorgen om toename huiselijk geweld tijdens coronacrisis: "Blijf alert!"

De organisatie Veilig Thuis is een meldpunt voor huiselijke misstanden, voor kinderen, volwassenen en kwetsbare ouderen. Rooijers: "Wekelijks krijgen we zo'n 50 meldingen van huiselijk geweld binnen. Daarin zit op dit moment nog geen opvallende toename, maar de boel zit vanwege de corona crisis ook nog maar twee weken op slot."

"Wel zien we we een toename in het aantal vragen en de soort vragen, onder meer van scholen die geen zicht meer hebben op kinderen uit kwetsbare gezinnen. Ze vragen aan ons hoe ze daar mee om moeten gaan", aldus Ellen Rooijers. "Ons advies is om zoveel mogelijk op afstand contact te houden. Via de telefoon, whatsapp en natuurlijk ook beeldbellen. Schroom niet om met kinderen of kwetsbare ouderen rechtstreeks contact op te nemen. Hou de vinger aan de pols en als je de boel niet vertrouwt meld het bij ons. Wij kunnen advies geven en gaan indien nodig op onderzoek uit."

Er zijn ook veel vragen over de omgangsregeling met kinderen van gescheiden ouders. Mag de vader het kind nog wel ophalen als het kind een weekend bij moeder is geweest en omgekeerd? Het advies is volgens Veilig Thuis in dat geval dat de omgangsregeling zoals die is afgesproken van kracht blijft, tenzij er hele dringende en uitzonderlijke redenen zijn om daar van af te wijken.

Sociale controle

Het werk bij Veilig Thuis IJsselland gaat gewoon door. Het contact met kwetsbare gezinnen wordt op dit moment daar waar het kan op afstand onderhouden. Maar als het nodig is gaan de medewerkers in overleg met de gemeentelijke wijkteams nog steeds op huisbezoek.

Het grote probleem tijdens de coronacrisis is dat de sociale controle voor een groot deel is weggevallen. Normaal gesproken gaan kinderen naar school en bezoeken mensen bijvoorbeeld de kapper en de fysiotherapeut. Die ogen en oren vallen nu helemaal weg, waardoor kwetsbare gezinnen nog meer in een isolement raken, met het risico dat er geweld plaatsvindt. Dat is dan voor mensen van buiten niet meer zichtbaar."

Oproep: "wees alert"

"We willen een oproep doen aan de hele maatschappij: als er gezinnen in je buurt zijn waar zorgen over zijn, bel dan wat vaker en blijf in contact. Het maakt niet uit of dat beroepsmatig is, doe het ook bij buren, vrienden of familie. Zorg dat je er bent en bied een luisterend oor. Vraag desnoods aan ons advies en op het moment dat je het niet vertrouwd meld het aan ons'', aldus Ellen Rooijers van Veilig Thuis IJsselland. Het landelijk meldnummer is 0800-2000.

Zorgen over toename huiselijk geweld (Foto: Veilig Thuis IJsselland)

De zorgen van Veilig Thuis IJsselland worden gedeeld door andere hulpverleningsinstanties. Bijvoorbeeld door de zorgcoördinator huiselijk geweld en kindermishandeling van de Isala kliniek in Zwolle, Maaike Brunekreef: "Met name in gezinnen waar al financiële- of verslavingsproblemen spelen lopen de spanningen hoog op. We zijn bang dat de ellende zich achter de voordeur opstapelt, zeker nu de veilige plekken zoals school, de sportvereniging en de bezoekjes aan opa en oma wegvallen. Voor kwetsbare gezinnen is het feit dat we totaal geen zicht hebben op een einddatum van de 'thuis-blijf' maatregelen een groot probleem."

Ook Trias Jeugdhulp Overijssel merkt dat gezinnen, die voor de corona uitbraak nog geen hulp zochten, dat nu in toenemende mate wel doen. En de landelijke organisatie van De Kindertelefoon liet eerder deze week al weten dat het aantal bellers tijdens de crisis is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Daarbij gaat het om kinderen die angstig zijn, zich vervelen of zorgen maken, maar ook om kinderen bij wie de thuissituatie sinds de Corona uitbraak is verslechterd.