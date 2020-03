Corona-spoedpost in Hengelo "loopt door", maar is niet abnormaal druk

"De post loopt goed", aldus Oostindjer. "Het ontlast de huisartsenpost en dat is belangrijk. Het wordt drukker, maar het is nu nog niet exceptioneel druk." De Twentse corona-spoedpost ging vorige week woensdag open.

Almeloërs hoeven nog niet naar Hengelo

Nu is de post alleen bedoeld voor coronapatiënten uit Enschede, Hengelo en Oldenzaal. "De nood is nog niet zo hoog dat patiënten uit Almelo ook naar de corona-spoedpost in Hengelo moeten komen", zegt Oostindjer.

De post is elke avond, nacht en in de weekenden geopend en is alleen toegankelijk op afspraak. De eigen huisarts moet altijd eerst worden gebeld. In de spoedpost, tegenover ziekenhuis ZGT, zijn vijf behandelkamers. Door alles op één plek te concentreren, worden coronapatiënten beter gescheiden van andere patiënten. Ook kan efficiënter worden omgesprongen met het schaarse beschermingsmateriaal. Daarnaast kunnen de andere huisartsenposten dan de acute huisartsenzorg blijven leveren, zonder dat andere patiënten risico lopen op besmetting.

Vorige week kregen we een rondleiding door de corona-spoedpost:

Huisartsenpraktijken "rustig"

Toch is het bij veel Twentse huisartsen nu relatief rustig in de praktijk, vertelt Oostindjer. "Mensen blijven nu eerder thuis. Patiënten komen alleen langs met klachten die echt niet kunnen wachten. Andere behandelingen worden uitgesteld."

Het is een groot contrast met zijn collega huisartsen in Brabant, beaamt Oostindjer. "Daar hebben ze soms te maken met zeven mensen die overlijden 's nachts, zo hoor ik van collega's. Zo'n situatie hopen we hier natuurlijk niet te krijgen."