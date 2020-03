Niemand hoeft buiten te blijven bij aangepaste dagbesteding voor dak- en thuislozen in Zwolle

Blijf thuis, is het devies. Maar waar moet je heen als je geen thuis hebt? Veel activiteitencentra en inloophuizen zijn dicht. Voor dak- en thuislozen in Zwolle en omgeving zijn er daarom extra mogelijkheden gecreëerd om toch de dag prettig en veilig door te komen.

In het naai-atelier bij Focus in Zwolle werken twee vrouwen hard door aan een grote stapel witte mondkapjes. Ondertussen is in de tuin een man fluitend een nieuw terras aan het straten. Ze zijn hier terechtgekomen door Zwolle Actief, de organisatie die dak- en thuislozen helpt bij het vinden van werk of andere dagbesteding.

Rondhangen geen optie

Slapen kan zoals altijd in Zwolle in nachtopvang De Herberg, die is gewoon open. Overdag hebben veel dak- en thuislozen geen zinvolle daginvulling meer, een groot deel van de dagbestedingslocaties en inloophuizen is gesloten. Maar op straat rondhangen is ook geen optie.

Hugo Bosch van Zwolle Actief is blij met de extra plekken. "Dit is een plek waar mensen toch gewoon fijn wat kunnen doen. Wij vinden dit een mooie aanvulling en een goede samenwerking met Focus."

Deelnemers thuis

Focus Zwolle is een stichting voor en door mensen met psychiatrische problematiek. De vaste deelnemers in het activiteitencentrum aan de Zerboltstraat in Zwolle zijn nu grotendeels thuis. Er is dus ruimte voor wat extra mensen, maar niet teveel.

Ook hier zijn alle veiligheidsmaatregelen genomen om anderhalve meter afstand te kunnen houden. De kledingwinkel is wel open, maar daar mogen maar vier mensen binnen zijn. In de ateliers mogen ook maar vier mensen tegelijk werken, zodat iedereen een eigen tafel heeft.

Tijdelijke oplossing

Focus wil graag meewerken aan de opvang van deze mensen, zegt Roel Suidgeest. "Voor de mensen die in de herberg zitten en door de corona nergens meer heen kunnen is dit een mooie tijdelijke oplossing. Ze schilderen, werken in de moestuin, maken mondkapjes en volgens mij loopt het heel goed."

Zwolle Actief heeft er flink aan getrokken om de daklozen die door corona hun dagbesteding waren kwijtgeraakt weer iets te kunnen bieden, zegt Hugo Bosch. "Als je geen thuis hebt wordt het heel moeilijk om thuis te blijven. Het gaf ook een heel onzeker gevoel: mijn vaste plek is weg, ik kan nergens heen."

'Allemaal onder dak'

Met de extra plaatsen bij Focus zijn nu alle mensen van wie de dagbesteding is gesloten toch weer ergens onder dak. Nachtopvang De Herberg is tijdelijk ook overdag open. Een aantal mensen kan hier aan de slag en helpen met koken en schoonmaken.

Voor mensen met verslavingsproblematiek is de gebruikersruimte van Tactus onder strikte voorwaarden toch weer open. Die was een tijdje dicht om coronaverspreiding te voorkomen. In totaal heeft Zwolle Actief voor zo'n 45 dak- en thuislozen een plek gevonden om overdag te kunnen zijn.