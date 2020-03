Deventer advocaat pleit voor opening van de rechtbanken

"We zitten in de derde week van de Intelligente Lockdown", schrijft Vlug op zijn website. "De rechtspraak zit dicht en alleen de hoogst urgente zaken worden, meest zonder fysieke aanwezigheid, behandeld. Vandaag of morgen beslist het kabinet of dat zo moet blijven. Naarmate deze maatregelen langer duren bekruipt mij meer en meer het gevoel dat dat niet goed is."

Maatregelen

Vlug erkent dat er risico's zitten aan het openen van de rechtbanken. "Maar die zijn er ook in de supermarkt. In bijna alle winkels zijn maatregelen getroffen. Plexiglazen schermen, linten, vakken, regels, ontsmetting. Dat kan bij de rechtbanken toch ook? Die gebouwen zijn bij uitstek geschikt om afstand te houden."

De advocaat schrijft dat je onder normale omstandigheden ook al meters van de rechter en griffier af zit. "Er is, zeker als er geen publiek is, voldoende capaciteit aan bodes en beveiliging om mensen langs verschillende wegen in en uit te laten gaan. Hang in iedere zaal een camera op met een livestreamverbinding zodat ook de openbaarheid is gewaarborgd. Als het in de Action kan (max. 60 mensen naar binnen), kan het in de rechtbanken zeker."

Zorgen

Volgens Vlug is rechtspraak wat ons onderscheidt van de beesten. "We kunnen dat niet maandenlang plat leggen. Mensen verliezen hun baan, zien hun kinderen niet, hebben geldnood. De rechtspraak is er om dat op te lossen. Dat kan allemaal niet wachten. Al was het maar om eigenrichting te voorkomen."

Ook maakt de strafpleiter zich zorgen over de toekomst. "Daarbij komt dat de rechtbanken zoals bekend al jaren onderbemand zijn. We schuiven nu een bult zaken voor ons uit die met duizenden per dag groeit. Wie gaat al die zaken oplossen als de wereld weer enigszins genormaliseerd is? Alle zaken zijn urgent. Maak een plan en open de gerechten!"