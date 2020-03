Minister Van Nieuwenhuizen: 'Opening Lelystad Airport uitgesteld tot november 2021'

Het is de vierde keer dat Lelystad Airport wordt geconfronteerd met politiek uitstel.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Van Nieuwenhuizen dat Lelystad Airport dient als overloopluchthaven van Schiphol.

"Maar gezien de effecten van de coronacrisis zal van overloop vanaf Schiphol dit jaar geen sprake zijn. Bij de luchtvaartmaatschappijen op Schiphol gaat in de eerste plaats alle aandacht uit naar de vraag hoe zij zich het beste kunnen voorbereiden op herstel van de operatie wanneer de situatie dat weer toelaat. Pas nadat de operatie genormaliseerd is, kan verder uitvoering worden gegeven aan de plannen zoals in het Regeerakkoord is afgesproken. Daarom heb ik besloten om de openstelling van Lelystad Airport met een jaar uit te stellen tot november 2021."

Vierde keer uitstel

Het vierde uitstel van de opening van het vliegveld komt hard aan in Flevoland. Maar er is één voordeel, zo schrijft de minister:

"Dit heeft als voordeel dat bij opening van de luchthaven de tijdelijke laagvliegroutes niet nodig zijn en het biedt tevens duidelijkheid aan alle betrokken partijen."

'Snel herstel is mogelijk'

Verder schrijft de minister in de Kamerbrief dat de luchtvaartsector snel de negatieve impact van een crisis ondervindt, maar dat redelijk snel herstel ook mogelijk is. Dat is volgens haar gebleken bij eerdere crises, zoals de kredietcrisis in 2008.



"Het kabinet stelt alles in het werk om de economische neergang zoveel mogelijk te beperken en optimale randvoorwaarden te creëren voor een spoedig economisch herstel na de coronacrisis. Om een bijdrage te kunnen leveren aan het economisch herstel zullen de voorbereidingen die nodig zijn voor openstelling van Lelystad Airport voortvarend worden voortgezet."