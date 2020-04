'Verlenging maatregelen geen verrassing, drie weken dicht waren al niet voldoende'

"Het was geen verrassing. Twee weken geleden, toen we om half zes hoorden dat we om zes uur dicht moesten, was de schok groter." Het verlengen van de coronamaatregelen, gisteravond bekendgemaakt, werd door iedereen al wel een beetje verwacht. Ook de horeca in Enschede hield daar rekening mee, zegt Joris Eleveld van de Vereniging Horeca Stad Enschede. "Iedereen had wel verwacht dat de drie weken die gesteld waren niet voldoende zouden zijn."

Ook bij museum De Fundatie in Zwolle kwam het nieuws niet als een verrassing, vertelt directeur Ralph Keuning. Hij verwacht dat de maatregelen nog wel langer duren dan tot 28 april. "Het zou mij verbazen als we begin mei weer in bedrijf zijn met z'n allen."

Financieel overleven

Volgens Joris Eleveld gaat het er nu vooral om hoe iedereen financieel overleeft. "De één heeft een buffer kunnen opbouwen en komt deze periode door, een ander heeft het water nu al boven de lippen staan." Vanuit Den Haag is financiële hulp toegezegd. Zelf aanpassingen doen helpt ook. "Je probeert vaste lasten tot een minimum te beperken, maar je gaat toch inleveren."

"Er is angst dat als straks iedereen weer open gaat, het niet meer wordt zoals hiervoor. Je kostenstructuur wordt weer zoals het was, maar je omzet waarschijnlijk nog niet. De verwachting is dat je dat een lange periode gaat krijgen. Ik verwacht dat het dan rustig blijft, omdat mensen angstig zijn. De horeca zit aan het einde van de keten en als mensen iets kunnen besparen is het daar op."

Reserves aanspreken

Museum De Fundatie kan zichzelf financieel goed redden en krijgt weinig subsidie. Maar nu het publiek niet mag langskomen is dat een flinke domper. "Je spreekt je reserves aan. De grote zorg is dat je dat zo erg moet doen dat je eigenlijk je investeringsgeld, voor je ambitieuze programma dat je de komende jaren wilt realiseren, gaat opeten."

Toen de deuren twee weken geleden dicht gingen, werd vrijwel meteen besloten het programma met tijdelijke tentoonstellingen drieënhalve maand door te schuiven. "Alles dat begin mei had moeten worden gewisseld, blijft nu staan tot eind augustus. Een tentoonstelling die in mei zou openen, opent nu in september."

"Dat ging wonderlijk goed en snel: alle musea, verzamelaars en kunstenaars zijn er enthousiast in meegegaan. Daardoor was er meteen

helderheid en alle tijd die je in de voorbereiding steekt is niet weggegooid."

Ruimhartige compensatie

Keuning hoopt op een ruimhartige compensatie vanuit de regering. "Dit is een moeilijke tijd voor de cultuursector, de musea, kunstenaars, veel zzp-ers. Een deel van dat verlies moet gecompenseerd worden. We gaan er keihard aan werken dat het straks allemaal weer goedkomt, maar daar is wel een goeie financiële zet voor nodig."