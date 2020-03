Milieuorganisaties en Kamerleden: "Besluit om Lelystad Airport voorlopig niet te openen is het enige juiste"

Minister Van Nieuwenhuizen maakte vanochtend in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat de opening van Lelystad Airport wordt uitgesteld tot november 2021. Redenen daarvoor zijn de huidige coronacrisis en de aangetoonde fouten in de Milieu Effect Rapportage voor Lelystad Airport.

'Nog zoveel vragen'

Bruins reageert: "Er zijn nog zoveel vragen over de effecten van Lelystad Airport op de natuur, bijvoorbeeld als het gaat om de hoeveelheid stikstof die daar terechtkomt. De commissie die hierover gaat, bevestigt nu wat we al langer vermoedden: dat de berekeningen over die milieueffecten niet goed zijn uitgevoerd. Dat betekent simpelweg: ga terug naar start."

Ook D66'er Paternotte vindt het vierde uitstel een logisch besluit. "Het hele idee is dat Lelystad Airport een overloopluchthaven van Schiphol wordt en daar is door de crisis nu geen sprake van."

'Streep erdoor'

Milieuorganisaties vinden dat er nu een streep door de luchthaven in Flevoland moet. "Een extra vliegveld openen middenin de klimaatcrisis is gekkenwerk", zegt onder meer Greenpeace. "We hoeven niet tot 2021 te wachten om die knoop door te hakken."

'Zorgvuldig proces belangrijker dan openingsdatum'

Vanaf het begin van de discussie over Lelystad Airport, heeft onder meer de ChristenUnie benadrukt dat een zorgvuldig proces belangrijker is dan de openingsdatum van het vliegveld. "Kloppende berekeningen en een kloppende natuurvergunning zijn dan wel het minste wat burgers mogen verwachten", zei Bruins al eerder toen bleek dat de geluidsberekeningen voor het vliegveld niet klopten.

Alleen ter ontlasting van Schiphol

De afspraken die over het vliegveld zijn gemaakt zijn volgens Bruins gelukkig helder, ook als het gaat om de functie van Lelystad Airport. Lelystad zou geen nieuwe, zelfstandige luchthaven worden, maar alleen Schiphol ontlasten.

Bruins: "Met de huidige situatie van de luchtvaart en de eisen die de Europese Commissie stelt aan de verdeling van vliegtuigen over verschillende luchthavens, is het maar zeer de vraag of dat wel haalbaar is. Ook daar moet opnieuw naar gekeken worden."

"Ik kan dus niet anders concluderen dan dat het kabinet het enige juiste en terechte besluit heeft genomen door opening van Lelystad Airport opnieuw uit te stellen."

De actiegroepen tegen Lelystad Airport vinden dat uitstel ditmaal afstel zou moeten zijn. Ze krijgen een pluim van onder meer GroenLinks. 'Alle seinen staan op rood. We kunnen niet door op deze heilloze weg', twittert Kröger (GL).

Schiphol Groep

Directrice Hanne Buis van Lelystad Airport wil dat er zo snel mogelijk een politiek besluit komt over de luchthaven in Flevoland. In een reactie aan Omroep Flevoland zegt ze: "Lelystad Airport is inmiddels begonnen met de aanvraag van de benodigde natuurvergunning."

De Schiphol Group laat aan Omroep Flevoland alleen weten dat de luchthaven 'heeft kennis genomen' van de beslissing van de minister.