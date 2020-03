Criminele tip leidde Haagse politie naar drugslab Hengelo

Het was zogenoemde 'TCI-info', die de politie begin februari op het spoor zette van de Hagenees. De TCI is een soort van geheime dienst binnen het politieapparaat en wordt met name gevoed met tips van criminelen.

Peilbaken

Onder de auto van de bewoner van de Hofstad werd vervolgens een peilbaken geplakt. Zo kon de recherche zijn gangen nagaan. Te zien was, dat de Hagenees telkens op en neer pendelde naar een Hengelose kaasboerderij.

Vervolgens is zijn telefoon getapt en hebben rechercheurs in Hengelo geobserveerd. Na een kleine maand onderzoek, deed de politie een inval bij de boerderij. In het lab, of aangrenzende ruimtes, werden vier verdachten aangehouden. Dat waren de Hagenees en drie Arnhemmers. Er werd grondstof voor de drug speed gemaakt.

Eten

Eén van de Arnhemmers zegt dat hij 'alleen' in de ruimte was om eten te brengen. Op de tafel stonden ook inderdaad tassen vol eten. De Arnhemmer en zijn plaatsgenoten ontkennen betrokkenheid bij het lab.

Familielid

Later werd er ook een Hengeloër opgepakt, behorend bij de familie van de kaasboer. Waarschijnlijk is híj degene geweest die de schuur heeft verhuurd aan de medeverdachte(n). Naar de eventuele rol van de eigenaar van de kaasboerderij wordt door justitie nog gekeken. De grote vraag is of hij afwist van het drugslab, aangezien dat op slechts vijf meter van de boerderij was gevestigd.

Miljoenenomzet

Het drugslab was zo groot en professioneel, dat er in een paar dagen voor een miljoen euro aan omzet kon worden gedraaid, zo onthulde RTV Oost onlangs.

De advocaten van de verdachten weten niet of dat klopt. "In het summiere dossier dat we nu hebben gekregen worden inderdaad astronomische bedragen genoemd", zegt één van hen. "Maar ik heb er nog niet echt naar kunnen kijken. Ik plaats altijd direct vraagtekens bij dit soort berekeningen."

Corona

Overleg met hun cliënten is momenteel erg lastig door corona-maatregelen. "We kunnen niet op bezoek in de gevangenis. Telefonisch overleg doe je ook niet gauw, want je weet nooit wie er mee luistert. Ook al mogen wij als advocaten niet afgeluisterd worden."

Onlangs besloot de rechtbank dat de Hagenees en Arnhemmers de komende maanden nog vastzitten. De Hengelose verdachte werd toen voor dertig dagen vastgehouden voor onderzoek.