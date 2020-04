Van Egten voor Almelose rechtbank: "De terreur van Sanderink moet stoppen"

Morgen is het precies een jaar geleden dat de eerste rechtszaak werd gevoerd tussen de voormalig geliefden. Die werd destijds aangespannen door Van Egten. Ze was directeur van zonnepanelenleverancier DSS in Goor. Ook toen eiste ze dat Sanderink z'n uitspraken waarin hij haar van diefstal beschuldigde, zou terugtrekken.

DSS is een klein bedrijfje, met zo'n twintig man aan het werk, dat eigendom was van Gerard Sanderink. De zakenman is vooral bekend als eigenaar van IT-bedrijf Centric en bouwbedrijf Strukton. Daarmee is hij werkgever van zo'n dertienduizend mensen en maakt hij een omzet van circa 2,6 miljard euro. Zakenblad Quote waardeert zijn vermogen op 620 miljoen euro.

Rian van Rijbroek

Sanderink is, zoals intussen ruim bekend, ervan overtuigd dat Van Egten van hem gestolen heeft als directeur van DSS. Die overtuiging is gekomen nadat een nieuwe liefde in zijn leven is gekomen, de illustere Rian van Rijbroek. In de pers onder meer omschreven als 'cybercharlatan' en 'cyberfantast', omschrijvingen die ze vooral kreeg na een optreden in 'Nieuwsuur'.

In die uitzending werd volgens deskundigen zoveel onzin uitgekraamd over 'cybersecurity', dat het programma de volgende dag zelfs excuses aanbood voor het feit dat ze in de uitzending zat.

Top Centric opgestapt

Los van de 'ruzie' tussen Sanderink en Van Egten heeft de invloed van Van Rijbroek geleid tot een leegloop van de complete top van zijn IT-bedrijf Centric. Uit verschillende rechtszaken is die invloed klip-en-klaar aangetoond; Van Rijbroek was zelfs betrokken bij een contract dat Centric sloot met De Nederlandse Bank (DNB).

Er zijn intussen meerdere Kamervragen gesteld over Centric en de invloed van Van Rijbroek. Centric voorziet namelijk niet alleen DNB van ICT, maar ook tachtig procent van de gemeenten. Overigens maakt minister Wiebes zich 'voorlopig' geen zorgen, bleek uit zijn antwoord.

Verboden

Na die eerste rechtszaak, april vorig jaar, escaleerde de ruzie tussen Sanderink en Van Egten in een serie rechtszaken. Deze zaken leidden tot het ontslag van Van Egten en rechterlijke uitspraken waarin Sanderink haar niet meer in het openbaar mag beschuldigen van onder meer verantwoordelijkheid voor de FIOD inval bij zijn bedrijf Strukton (februari 2019). Bovendien mag hij van de rechter niet meer de privémail van Van Egten gebruiken voor zijn beschuldigingen. Wel mag er onafhankelijk onderzoek worden gedaan met gebruik van de privémail.

Dat 'onafhankelijk onderzoek' heeft Sanderink laten doen door de commercieel directeur van een Rotterdams transportbedrijf ABCom, dat is gespecialiseerd in transport naar Oost-Europa. Volgens de advocaat van Van Egten een waardeloos onderzoek omdat het, in zijn ogen 'obscure' transportbedrijf, niets van fraude-onderzoek weet en vast 'rijkelijk' betaald is om een 'welgevallige' uitkomst te geven.

Die uitkomst was dat Van Egten transporten naar Gambia zou hebben gebruikt om spullen van DSS te verduisteren. Volgens Van Egten zaten er alleen hulpgoederen in. Het 'rapport' is opgestuurd naar landelijke media (die er niet uit gepubliceerd hebben) en zelfs minister Grapperhaus en topambtenaren van zijn ministerie.

'Sanderink procedeert me kapot'

Van Egten ziet het gebruiken van privémails in het ABCom rapport als overtreden van de rechterlijke uitspraak. In totaal is de rekening voor deze 'overtredingen' volgens Van Egten honderdzeventigduizend euro. Daarnaast eiste van Egten dat de dwangsom per overtreding wordt bepaald op vijftigduizend euro, met een maximum van twee miljoen euro.

Volgens Van Egten heeft Sanderink 'lak' aan de rechterlijke uitspraken en probeert hij haar koste wat kost 'kapot te procederen'. Dus moet de 'prikkel' om zich aan de wet te houden sterker worden.